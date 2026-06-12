Vi söker ST-läkare till BUP i Blekinge
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2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Drömmer du om att bli barn- och ungdomspsykiater och göra skillnad för barn och unga med psykiatriska tillstånd? Lockas du av att bo i vacker miljö och arbeta vid en mindre klinik som satsar på god handledning och utbildning, där du får utveckla självständighet och en bred kompetens? Kom och bli en del av vårt team!
Barn- och ungdomspsykiatrin
BUP är en specialistvårdsverksamhet som strävar efter att i samverkan med patienter, familjer och vårdgrannar bedriva en vård som präglas av god kvalitet och patientsäkerhet. Vi bedömer, behandlar och utreder barn och ungdomar från 0-17 år. Vi är totalt ca 80 medarbetare med olika grundprofessioner och påbyggnadsutbildningar.
Öppenvårdsverksamheten består av två BUP-mottagningar med bred barnpsykiatrisk kompetens. Mottagningarna ligger centralt i Karlskrona och Karlshamn. Hos oss inom barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård möter du barn, ungdomar och deras familjer med varierande psykiatriska behov. Arbetet präglas av ett helhetsperspektiv där vi tillsammans skapar förutsättningar för förändring och förbättrad livskvalitet.
Slutenvårds- och akutverksamheten ligger på sjukhusområdet i Karlskrona och innehåller en slutenvårdsavdelning med 3-4 platser och barn- och ungdomspsykiatrisk dagakutmottagning. För att ta emot akuta patienter på nätter och helger samarbetar vi tätt med psykiatriska akutmottagningen på vuxenpsykiatriska kliniken som ligger i samma hus.
Vi har ett gott samarbete med andra kliniker för att utvidga utbudet för placeringar under din ST, till exempel med barn-och ungdomsmedicin, barn- och ungdomshabiliteringen, den vuxenpsykiatriska verksamheten eller specialenheter inom och utanför regionen.
Om jobbet
Vad vi erbjuder dig
Verksamheten har för närvarande två ST-läkare och vi stävar efter att ta emot ytterligare två till tre ST-läkare. Vi erbjuder utbildning inom specialiteten enligt Socialstyrelsens krav, med tillgång till handledning och en god sammanhållning i läkargruppen. Vi kommer givetvis, så långt det är möjligt, att anpassa din ST-tjänstgöring efter dina önskemål och enligt måluppfyllelse.
Vi jobbar aktivt med att skapa en god utbildningsmiljö för ST-läkare och erbjuder schemalagd handledning veckovis, utbildningsmottagning (då du jobbar direkt ihop med överläkaren under aktiv handledning) och studietid samt journal club. Vi samarbetar med södra sjukvårdsregionen för utbildningar som ST-gruppen själv är med och organiserar. I Blekinge har vi ett brett eget utbildningsutbud som täcker för kurser gällande A- och B-målen och lite till. Du kommer även att delta i nationella kurser under hela din utbildning, dessa täcker C-målen. Vi har möjlighet att erbjuda integrerad BT-tjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har ett stort intresse för barnpsykiatri. Du som söker behärskar det svenska språket på nivå C1 eller högre i såväl tal som skrift. Du har mycket goda sociala färdigheter. Du gillar att jobba i team, har god samarbetsförmåga och trivs självständigt i din roll. Du har en helhetssyn, är strukturerad och har god förmåga att kunna fatta beslut. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi tillämpar löpande urval och kan påbörja intervjuer innan sista ansökningsdag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Chefsöverläkare och studierektor
Silke Meyer 0455-731000 Jobbnummer
9961261