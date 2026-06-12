Logistik- och exportkoordinator (behovsanställning)
Wikan Personal AB / Logistikjobb / Växjö Visa alla logistikjobb i Växjö
2026-06-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Vår kund är ett etablerat företag med ett stort fokus på kvalitet, service och effektivitet. För att möta verksamhetens behov söker vi nu en administrativ och serviceinriktad medarbetare för en behovsanställning.
Tjänsten passar särskilt bra för dig som studerar på universitet eller högskola och vill kombinera dina studier med ett kvalificerat deltidsarbete inom logistik, export och kundservice.Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos vår kund kommer du att arbeta med administrativa och logistiska processer kopplade till företagets leveranser och kundorder. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Transportplanering
• Hantering av exportärenden
• Upprättande av tullhandlingar och övrig exportdokumentation
• Utleveranser och leveransadministration
• Framtagning och hantering av plocklistor
• Kundservice och kontakt med kunder, transportörer och interna funktioner
• Löpande arbete i affärssystemet Monitor
Arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov och du förväntas kunna stötta organisationen vid arbetstoppar, frånvaro och andra behov.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får kombinera administration, logistik och kundkontakt. Du har lätt för att prioritera, arbetar självständigt och är samtidigt en lagspelare.
Vi ser gärna att du:
• Studerar på universitet eller högskola och söker ett deltidsarbete vid sidan av studierna
• Har erfarenhet av logistik, transportadministration, export eller liknande arbetsuppgifter
• Har god administrativ förmåga och datorvana
• Har tidigare erfarenhet av affärssystemet Monitor (krav)
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad
Vi erbjuder dig
• Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom logistik, export och internationell handel
• En varierande roll med många kontaktytor
• En trivsam arbetsmiljö hos en välrenommerad kund
• Möjlighet att utveckla din kompetens inom administration och supply chain
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Information och kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Anton Gummesson anton@wikan.se +46 470 34 83 72 Jobbnummer
9961252