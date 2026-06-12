Svetsare till vår kund i Kristianstad
Manpower Aktiebolag / Svetsarjobb / Kristianstad Visa alla svetsarjobb i Kristianstad
2026-06-12
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Är du en erfaren svetsare som söker nytt jobb inom tillverkningsindustrin? Vi på Manpower letar nu efter skickliga svetsare till ett spännande uppdrag i en modern verkstad. Här får du arbeta med varierande svetsarbete, utvecklas i din roll och komma igång snabbt.
Den här tjänsten är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos kunden.
Tjänsten är placerad i Önnestad, Kristianstad och är ett långsiktigt uppdrag på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till 2-skift.
Om jobbet
I rollen som svetsare blir du en viktig del av produktionen hos vår kund inom tillverkningsindustrin. Du arbetar med kvalificerat svetsarbete i en modern verkstad där noggrannhet, kvalitet och teknisk förståelse står i fokus. Här får du använda din kompetens i ett varierat arbete och utvecklas vidare inom svetsning.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Manuell svetsning (MIG/MAG)
Arbete med och övervakning av robotsvets
Ritningsläsning och arbete efter tekniska underlag
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa hög standard
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren svetsare och trivs i en produktionsmiljö inom industrin. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt fokus på kvalitet i ditt arbete. Du är van att arbeta efter ritningar och tekniska underlag, och känner dig trygg både i självständigt arbete och i team tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildning inom svetsning
Minst 1 års erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Goda kunskaper i ritningsläsning
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
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För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Notera att vi med hänsyn till GDPR inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Mathilda Larsson mathilda.larsson@manpower.se Jobbnummer
9961249