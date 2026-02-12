Trädgårdsarbetare
B3 Personal AB / Trädgårdsodlarjobb / Haninge Visa alla trädgårdsodlarjobb i Haninge
2026-02-12
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Haninge
, Linköping
, Jönköping
, Mariestad
, Skara
eller i hela Sverige
B3 Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Vi värnar om långsiktiga samarbeten där varje medarbetares utveckling och arbetsglädje står i centrum. Hos oss får du en trygg anställning, möjlighet till kompetensutveckling och ett arbetsklimat där din insats uppskattas och värderas högt.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Utföra bevattning av planteringar, rabatter, gräsmattor och övriga grönytor enligt schema eller instruktion i Stockholm med omnejd.
Planera och bevattningsrutiner utifrån väder, säsong och växtbehov
Delta i löpande trädgårdsarbete som plantering, ogräsrensning och beskärning
Säkerställa att bevattningsbil och redskap är i ordning.
Kommunicera med arbetsledning och rapportera behov av material eller åtgärder
Kvalifikationer och erfarenhet för trädgårdsarbete och bevattning
Utbildning och/eller erfarenhet av trädgårdsarbete, planteringskällor samt rabatter är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med bevattning eller liknande system är meriterande
Grundläggande förståelse för växters behov av vatten och näring
God fysik och förmåga att arbeta utomhus under varierande väderförhållanden
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Svenska i tal och skrift för god och säker kommunikation
B-körkort är ett krav och körning förekommer i stadstrafik
Personliga egenskaper
Du är ansvarsfull och har ett öga för detaljer
Du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter över säsongerna
Du trivs med att arbeta utomhus och med praktisk problemlösning
Du möter kollegor och kunder med ett positivt och professionellt bemötande
Du arbetar strukturerat och gillar att skapa hållbara och gröna miljöer
Vi erbjuder dig inom trädgårdsarbete och bevattning
Trygg anställning med kollektivavtal och avtalsenliga villkor
Varierande och stimulerande arbetsuppgifter i gröna miljöer
Möjlighet till utveckling och nya kunskaper
Stöttande arbetsmiljö där din insats och engagemang uppskattas
Bli en del av ett inkluderande och engagerat team
Ansökan till jobb inom trädgårdsarbete och bevattning - Sök idag
Välkommen med din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att söka. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter - hos oss är alla lika värdefulla. Bli en del av teamet på B3 Personal och bidra till trivsel och grönska i Sveriges utemiljöer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6870311-1839539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Tungelsta centrum (visa karta
)
137 56 TUNGELSTA Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
9739769