Trädgårdsarbetare

B3 Personal AB / Trädgårdsodlarjobb / Haninge
2026-02-12


B3 Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Vi värnar om långsiktiga samarbeten där varje medarbetares utveckling och arbetsglädje står i centrum. Hos oss får du en trygg anställning, möjlighet till kompetensutveckling och ett arbetsklimat där din insats uppskattas och värderas högt.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Dina arbetsuppgifter
Utföra bevattning av planteringar, rabatter, gräsmattor och övriga grönytor enligt schema eller instruktion i Stockholm med omnejd.

Planera och bevattningsrutiner utifrån väder, säsong och växtbehov

Delta i löpande trädgårdsarbete som plantering, ogräsrensning och beskärning

Säkerställa att bevattningsbil och redskap är i ordning.

Kommunicera med arbetsledning och rapportera behov av material eller åtgärder

Kvalifikationer och erfarenhet för trädgårdsarbete och bevattning
Utbildning och/eller erfarenhet av trädgårdsarbete, planteringskällor samt rabatter är meriterande.

Erfarenhet av att arbeta med bevattning eller liknande system är meriterande

Grundläggande förståelse för växters behov av vatten och näring

God fysik och förmåga att arbeta utomhus under varierande väderförhållanden

Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team

Svenska i tal och skrift för god och säker kommunikation

B-körkort är ett krav och körning förekommer i stadstrafik

Personliga egenskaper
Du är ansvarsfull och har ett öga för detaljer

Du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter över säsongerna

Du trivs med att arbeta utomhus och med praktisk problemlösning

Du möter kollegor och kunder med ett positivt och professionellt bemötande

Du arbetar strukturerat och gillar att skapa hållbara och gröna miljöer

Vi erbjuder dig inom trädgårdsarbete och bevattning
Trygg anställning med kollektivavtal och avtalsenliga villkor

Varierande och stimulerande arbetsuppgifter i gröna miljöer

Möjlighet till utveckling och nya kunskaper

Stöttande arbetsmiljö där din insats och engagemang uppskattas

Bli en del av ett inkluderande och engagerat team

Ansökan till jobb inom trädgårdsarbete och bevattning - Sök idag
Välkommen med din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att söka. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter - hos oss är alla lika värdefulla. Bli en del av teamet på B3 Personal och bidra till trivsel och grönska i Sveriges utemiljöer!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6870311-1839539".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Tungelsta centrum (visa karta)
137 56  TUNGELSTA

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9739769

