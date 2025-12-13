Trädgårdsanläggare/Anläggare
2025-12-13
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
Om tjänsten - Trädgårdsanläggare/Anläggare hos Räfsar Ralph AB
Som trädgårdsanläggare/anläggare hos Räfsar Ralph AB arbetar du med att skapa, bygga och utveckla trädgårdar och utemiljöer för både privatpersoner och företag. Arbetet är praktiskt, omväxlande och sker huvudsakligen utomhus. Du är delaktig i hela processen - från förberedande markarbete till färdig anläggning.
Vi söker dig som är i början av din yrkesbana!
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Anläggning av trädgårdar och utemiljöer
Mark- och stenläggningsarbeten (plattor, murar, gångar, uppfarter)
Plantering av växter, träd och buskar
Gräsmatteanläggning och enklare markarbeten
Skötsel och underhåll av utemiljöer
Arbete med maskiner och handverktyg
Varierande arbetsuppgifter där vissa dagar även kan innebära andra praktiska uppgifter inom företaget
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag kl. 07.00-16.00.
B-körkort (manuell)
Meriterande:
BE-körkort
Grävmaskinskort
Vi söker dig som är ansvarstagande, arbetsvillig och trivs med fysiskt arbete utomhus. Du arbetar noggrant, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Hos Räfsar Ralph AB värdesätter vi kvalitet, engagemang och yrkesstolthet.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ringa oss på 070-551 59 02
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Telefon: 070 551 59 02
E-post: rafsar.ralph@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559452-2202)
Pilevägen 21 (visa karta
)
236 37 HÖLLVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Delägare
Ralph Reftman rafsar.ralph@gmail.com 070 551 59 02
9643176