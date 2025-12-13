Trädgårdsanläggare/Anläggare

Räfsar Ralph AB / Trädgårdsanläggarjobb / Vellinge
2025-12-13


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Vellinge, Malmö, Svedala, Trelleborg, Burlöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Räfsar Ralph AB i Vellinge

Om tjänsten - Trädgårdsanläggare/Anläggare hos Räfsar Ralph AB
Som trädgårdsanläggare/anläggare hos Räfsar Ralph AB arbetar du med att skapa, bygga och utveckla trädgårdar och utemiljöer för både privatpersoner och företag. Arbetet är praktiskt, omväxlande och sker huvudsakligen utomhus. Du är delaktig i hela processen - från förberedande markarbete till färdig anläggning.
Vi söker dig som är i början av din yrkesbana!
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:

Anläggning av trädgårdar och utemiljöer

Mark- och stenläggningsarbeten (plattor, murar, gångar, uppfarter)

Plantering av växter, träd och buskar

Gräsmatteanläggning och enklare markarbeten

Skötsel och underhåll av utemiljöer

Arbete med maskiner och handverktyg

Varierande arbetsuppgifter där vissa dagar även kan innebära andra praktiska uppgifter inom företaget

Arbetstiden är förlagd måndag till fredag kl. 07.00-16.00.

Publiceringsdatum
2025-12-13

Kvalifikationer
B-körkort (manuell)

Meriterande:
BE-körkort
Grävmaskinskort

Vi söker dig som är ansvarstagande, arbetsvillig och trivs med fysiskt arbete utomhus. Du arbetar noggrant, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Hos Räfsar Ralph AB värdesätter vi kvalitet, engagemang och yrkesstolthet.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ringa oss på 070-551 59 02

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Telefon: 070 551 59 02
E-post: rafsar.ralph@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Räfsar Ralph AB (org.nr 559452-2202)
Pilevägen 21 (visa karta)
236 37  HÖLLVIKEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Delägare
Ralph Reftman
rafsar.ralph@gmail.com
070 551 59 02

Jobbnummer
9643176

Prenumerera på jobb från Räfsar Ralph AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Räfsar Ralph AB: