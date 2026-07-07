Trädgårdarbete

Shiv Shakti Trädgård & Städ AB / Trädgårdsanläggarjobb / Österåker
2026-07-07


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Söker 2st person för trädgårdsarbete i stockholm.
Klippa grass, Häck klippning, Ögrass rensnsning, Plantara blommor samt vattning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: rakeshkrpunia@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Shiv Shakti Trädgård & Städ AB (org.nr 559026-3280)
Husbyvägen 40 (visa karta)
184 44  ÅKERSBERGA

Jobbnummer
9995504

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