Trädgårdarbete
Shiv Shakti Trädgård & Städ AB / Trädgårdsanläggarjobb / Österåker Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Österåker
2026-07-07
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Söker 2st person för trädgårdsarbete i stockholm.
Klippa grass, Häck klippning, Ögrass rensnsning, Plantara blommor samt vattning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: rakeshkrpunia@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Shiv Shakti Trädgård & Städ AB
(org.nr 559026-3280)
Husbyvägen 40 (visa karta
)
184 44 ÅKERSBERGA Jobbnummer
9995504