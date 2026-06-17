Träarbetare Uppsala!

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Uppsala
2026-06-17


Visa alla snickarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige

ExpanderaMera söker för kunds räkning efter flertalet självgående träarbetare till Uppsala.
Arbetsuppgifterna är allt inom snickeri, gipsning, stomme, montering samt kan förekomma även takarbeten.
Vi söker dig som har yrkesbevis eller minst 5 års yrkeserfarenhet. Du ska kunna läsa ritningar och meriterande om du har körkort.
Skicka dina ansökan redan idag (urval och intervjuer sker löpande)
Skicka din ansökan till jobb@expanderamera.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
https://expanderamera.se/lediga-jobb/alla/?mtrpage=assignment&mtrid=1343
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivare
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://www.expanderamera.se
753 23  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
ExpanderaMera Byggbemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9967758

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