Träarbetare Uppsala!
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Uppsala Visa alla snickarjobb i Uppsala
2026-07-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
ExpanderaMera söker för kunds räkning efter flertalet självgående träarbetare till Uppsala.
Arbetsuppgifterna är allt inom snickeri, gipsning, stomme, montering samt kan förekomma även takarbeten.
Vi söker dig som har yrkesbevis eller minst 5 års yrkeserfarenhet. Du ska kunna läsa ritningar och meriterande om du har körkort.
Skicka dina ansökan redan idag (urval och intervjuer sker löpande)
Skicka din ansökan till jobb@expanderamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
https://expanderamera.se/lediga-jobb/alla/?mtrpage=assignment&mtrid=1343
E-post: jobb@expanderamera.se Arbetsgivare ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://www.expanderamera.se
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ExpanderaMera Byggbemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10017098