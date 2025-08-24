Träarbetare

HanöbuktensBygg AB / Snickarjobb / Kristianstad
2025-08-24


Visa alla snickarjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos HanöbuktensBygg AB i Kristianstad

Om jobbet
Vill du vara med och bygga framtiden med oss?
Du är en driven person med framåtanda som har lång erfarenhet inom byggbranschen. Du brinner för att leverera hög kvalité och engagerar dig alltid helhjärtat i ditt arbete. Du lockas dessutom av tanken att arbeta med frihet under ansvar. Du kommer att vara ansiktet utåt och ha kontakt med kunder. Stämmer det in på dig? Då kan din nästa utmaning vara hos oss.
Vid frågor kontakta
Jörgen Olsson VD
0704503355

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: info@hanobuktensbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HanöbuktensBygg AB (org.nr 559278-9001)
Jöns Ols Väg 12 (visa karta)
291 76  RINKABY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9472792

Prenumerera på jobb från HanöbuktensBygg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos HanöbuktensBygg AB: