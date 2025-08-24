Träarbetare
HanöbuktensBygg AB / Snickarjobb / Kristianstad Visa alla snickarjobb i Kristianstad
Om jobbet
Vill du vara med och bygga framtiden med oss?
Du är en driven person med framåtanda som har lång erfarenhet inom byggbranschen. Du brinner för att leverera hög kvalité och engagerar dig alltid helhjärtat i ditt arbete. Du lockas dessutom av tanken att arbeta med frihet under ansvar. Du kommer att vara ansiktet utåt och ha kontakt med kunder. Stämmer det in på dig? Då kan din nästa utmaning vara hos oss.
Vid frågor kontakta
Jörgen Olsson VD
Jörgen Olsson VD
0704503355
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: info@hanobuktensbygg.se
Detta är ett heltidsjobb.

HanöbuktensBygg AB
(org.nr 559278-9001)
Jöns Ols Väg 12
291 76 RINKABY
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
