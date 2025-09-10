Torsby Bostäder söker hyresansvarig
2025-09-10
Torsby Bostäder i Värmland är ett helägt kommunalt bostadsbolag som är Torsby kommuns ledande uthyrare av bostäder och lokaler. Torsby Bostäder äger och förvaltar ca 1280 bostäder och ca 60 lokaler för kommersiell verksamhet. Vi är ett 20-tal anställda i företaget och vi sköter mycket av det som skall göras själva.
Torsby Bostäder har en stabil ekonomi och befinner sig i ett gynnsamt läge med få lediga lägenheter/lokaler. Vi bygger nytt, renoverar, fräschar upp och erbjuder en attraktiv bostadsmiljö till rätt pris och kvalitet.

Arbetsuppgifter
I rollen som hyresansvarig kommer du bland annat att:
* Ansvara för hela uthyrningsprocessen av bostäder.
* Teckna och administrera hyreskontrakt.
* Hantera kundkontakter via telefon, mejl och personliga besök.
* Registrera hyresavtal i vårt fastighetssystem.
* Sköta avisering av hyror och avgifter.
* Sköta avstämning mot fastighetssystemets data kopplat till ekonomisystem.
* Arbeta med administration av hyresreskontran samt viss löpande bokföring.
* Ha kontakt och avstämningar med hyresgäster.
* Hantera påminnelse- och inkassoärenden.
* Stötta kundtjänst och reception vid behov.
Vad får du hos oss:
* En tillsvidareanställning på heltid med placering i Torsby. Vi tillämpar flexibel arbetstid och erbjuder möjlighet till distansarbete.
* Du får ta del av friskvårdsbidrag, gemensamma personalaktiviteter och omfattas av kollektivavtal.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där en stabil värdegrund genomsyrar hela verksamheten.

Kvalifikationer
Vi tror att du har:
* Minst några års erfarenhet av uthyrning, fastighetsförvaltning eller försäljning, med relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, kundtjänst eller likvärdig erfarenhet.
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
* God förståelse för digitala system och en övergripande teknisk förståelse.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi vill också att du är kommunikativ och har en serviceinriktad inställning. Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetsförvaltning och arbete i hyresadministrativa system.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby Bostäder.
Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Torsby kommun (org.nr 212000-1777)
Arbetsplats: Torsby kommun, Torsby Bostäder AB

Kontakt
VD Torsby Bostäder
VD Torsby Bostäder
Håkan Laack 0560-272 45
