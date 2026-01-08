Tonårstjej i Växjö söker assistent
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-01-08
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Utifrån kunds önskemål söker vi en kvinnlig personlig assistent till en 17-åring tjej med grav utvecklingsstörning. Flickan är blind och har ett omfattade vård- och omsorgsbehov och behöver hjälp med all sin personliga hygien, vardagssysslor och vid aktiviteter. Lyft ingår i arbetet då träning är en del av flickans vardag.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Du som söker är en pigg och glad tjej/kvinna mellan 18-60 år. Som person är du orädd, nyfiken, vågar ta egna initiativ, är social och framåt, självklart med ett lyhört och inkännande bemötande. Du har ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt mot andra människor. Meriterande om du är musikintresserad och har barnasinne, då flickan tycker om musik, lek och bus.
Du som söker ska har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, samt att du förstår och kan tala flytande svenska.
Körkort är meriterande, men ej krav. Självklart är du rök- och tobaksfri.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: inledningsvis behovsanställd med möjlighet till fast tjänst (visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar) - deltid ca 50-60 %
Arbetstid: vardagar kl 13:45-20:45 och helger kl 06:45-20:45 (fm eller em). Vid lov arbetar du heldagar enligt specifikt arbetsschema.
Tillträde: så snart som möjligt
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag från belastningsregister
När du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning ska du innan anställningen påbörjas uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Det är en fördel om du inför en intervju har förberett med att beställa registerutdrag från polisen. Se länk:http://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Lotta Gill, verksamhetschef Frösunda lotta.gill@frosunda.se
010-130 32 29
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7019440-1779791". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Kungsgatan 8 (visa karta
)
352 33 VÄXJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9674259