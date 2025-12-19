Tjänstedesigner
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2025-12-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Kalmar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en erfaren tjänstedesigner som vill påverka utformningen av Sveriges digitala infrastruktur för vård- och hälsosektorn? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
I rollen som tjänstedesigner hos oss arbetar du huvudsakligen med att säkerställa god användarupplevelse i våra tjänster och att bidra i utredningar för att säkerställa genomförbarhet och effekt. Dessutom arbetar du med förändringsledning och verksamhetsutveckling, faciliterar samarbeten, skapar visuellt och kommunikativt material som stödjer förståelsen i komplexa tekniska tjänster samt identifierar intressenter och genomför undersökningar.
Du arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med exempelvis it-arkitekter, utredare och jurister. Du stöttar även utvecklingsteam med systemutvecklare och testare, vilket gör detta till en roll för dig som gillar breda kontaktytor. Du får också möjlighet att delta i både nationella och internationella nätverk.
Du tillhör avdelningen för digital infrastruktur. Vi ansvarar för att bygga en digital infrastruktur som ska möjliggöra informationsutbyte mellan organisationer som levererar vård och hälsorelaterade tjänster, samt till patienter. Genom att förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal, apotek och socialtjänst arbetar vi mot målet att varje patient ska få bästa möjliga vård.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att jobba tillsammans med andra och som gillar att leda uppdrag eller team. Du är bekväm i gränslandet mellan användarperspektivet och verksamhetsarkitekturen och har förmåga att bygga relationer till sakkunniga, arkitekter, ledare och chefer för att förstå verksamhetsbehoven. Du har lätt för att analysera komplexa system samtidigt som du kan förklara dem enkelt med hjälp av visualisering. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för ditt eget arbete och du anpassar dig enkelt efter situationen du befinner dig i.
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom interaktionsdesign eller systemvetenskap alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
• minst fem års aktuell erfarenhet av arbete med tjänstedesignsmetodik
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av arbete med digitalisering inom vård-, hälso- eller omsorgssektorn
• erfarenhet av arbete på myndighet
• erfarenhet av samarbete med intressenter och kunder som ska använda digital infrastruktur
• erfarenhet av organisationsutveckling i syfte att jobba mer med kunden i fokus.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Emmeli Gross, 010-458 6304.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den datum månad år. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen hanteras av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), https://www.ehalsomyndigheten.se/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
E-hälsomyndigheten Jobbnummer
9654445