Tjänstedesigner
2025-09-12
Din nya roll
Är du kreativ, nyfiken och redo att omsätta idéer till konkreta resultat? Vi söker nu en tjänstedesigner till vår kund inom offentlig sektor - en spännande möjlighet för dig som vill bidra med både energi och nya perspektiv i ett strategiskt starkt team.
Som tjänstedesigner blir du en central del av teamet som förvandlar insikter till lösningar. Du kommer att arbeta praktiskt med att ta fram visualiseringar, prototyper och tester, och bidra till att koncept blir användbara leveranser.
Exempel på arbetsuppgifter
Visualisera och paketera material på ett tydligt och tilltalande sätt (t.ex. i PowerPoint eller Collaboard).
Göra data från Qlik och Excel begriplig och användbar genom smart visualisering.
Presentera insikter och material på ett professionellt sätt - även för styrgrupper.
Bidra till konceptutveckling och översätta idéer till UX-flöden.
Skapa testbara prototyper - från enkla skisser till digitala varianter.
Genomföra användningstester, inklusive snabba "ninjatester".
Ta fram innehåll till service blueprints.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du 3-5 års erfarenhet av tjänstedesign
Grundläggande erfarenhet av att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa metoder.
Kan självständigt driva enklare användningstester (även utan etablerade processer)
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Förmåga att visualisera och paketera material på ett tydligt sätt.
Meriterande: Erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor.
Meriterande: Erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan tjänstedesign och UX
Meriterande: Erfarenhet av att skapa service blueprints.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av att presentera för styrgrupper eller ledning.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och drivande - en sann doer som inte tvekar att ta egna initiativ och driva arbetet framåt. Som person är du energisk och engagerad, och du bidrar gärna med nya perspektiv som berikar teamets arbete. Din nyfikenhet och självgående inställning gör att du hittar lösningar även i komplexa situationer, och du trivs med att kombinera kreativitet med struktur.
Du är dessutom kommunikativ och pedagogisk, vilket gör att du kan förklara även svåra insikter på ett enkelt och förståeligt sätt. Med din goda förmåga att strukturera och organisera ditt arbete skapar du ordning, tydlighet och framdrift i projekten.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid (på plats i Solna 2-3 dagar i veckan) Lön: Ca 35-40 000kr/månaden Start: Omgående. Slut: December 2025, med möjlighet till förlängning Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399 Jobbnummer
