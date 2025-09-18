Timvikarier vård och omsorg
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Vi söker timvikarier
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie inom våra verksamheter inom vård och omsorg.
Äldreomsorg - vi letar vi efter dig är engagerad, lyhörd och har ett genuint intresse för människor i behov av omvårdnad och stöd. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på trygghet, empati och individen behov. Hos oss står ett gott bemötande och lugn närvaro i centrum.
Nattpersonal - som nattpersonal ansvarar du för att våra brukare får en god och trygg nattsömn samt finns till hands om någon behöver stöd eller hjälp under natten.
Gruppboende och Boendestöd - här möter du personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser - och får vara ett viktigt stöd i deras vardag.
Personlig assistent - här arbetar du i brukarens hem och vardag med fokus på trygghet, integritet och självbestämmande. Arbetet anpassas efter individens behov och önskemål - det är personens liv som står i centrum.
Korttidsboende - erbjuder trygg och individanpassad omsorg för personer med varierna de vård- och omsorgsbehov.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska eller har annan relevant utbildning.
• Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
• Är empatisk, trygg och lugn i stressade situationer
• Har god förmåga att samarbeta med både kollegor, boende och anhöriga
• Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Har B-körkort (krav)
• Har fyllt 18 år.
I alla våra verksamheter läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här erbjuder vi:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• Introduktion och handledning vid start
• Möjlighet till fler arbetspass vid behov
