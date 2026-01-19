Timvikarier till Västerskolan
Ta chansen att arbeta extra som lärarvikarie hos oss på Västerskolan i Kungsör! Kom och bidra med ditt engagemang!
Västerskolan är en F-3 skola med tre fritidshem. På skolan finns idag ca 170 elever, 26 pedagoger, skolsköterska, kurator, fritidshemspersonal, skoladministratör, vaktmästare, lokalvårdare och rektor. Skolan är belägen centralt i vackra Kungsör med nära till naturområden och idrottsanläggningar. Vi arbetar med stort engagemang för att våra elever ska utvecklas och nå såväl kunskapsmål som sociala mål. Vi är vana att dela med oss av pedagogiska framgångar och det nära samarbetet med elevhälsan gör att vi alltid har nära till råd och stöd. Vi uppmuntras att vara modiga, ta ansvar, tänka nytt och vi har ett syfte när vi planerar organisation, utvecklingsarbeten och undervisning. På skolan pågår ett intressant utvecklingsarbete med fokus på bland annat nyanländas lärande, språkutvecklande arbetssätt, ledarskap och kollegialt lärande.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som lärarvikarie täcker du upp när ordinarie undervisningspersonal är frånvarande. Detta kan innebära några timmar per dag, heldagar eller längre perioder enligt schema.Hos oss får du ett jobb där du är med och skapar trygghet, utveckling och livslångt lärande för nya generationer. Det här jobbet är perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier eller som vill bygga på ditt CV. Att arbeta som lärarvikarie hos oss är utvecklande på många plan och du får erfarenhet både av ledarskap och pedagogik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, driven och som brinner för att lära ut. För att fungera i rollen behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt och samtidigt ha lätt för att samarbeta i team med olika yrkeskompetenser. Vi tror att du är en person som är trygg, positiv och vill göra ditt bästa för att bidra till en trivsam arbetsplats för stora och små. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För det här jobbet behöver du ha fyllt 18 år, ha en gymnasieexamen med godkända betyg samt ha goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du får gärna ha genomgått SFI D med godkända betyg. Körkort och egen bil är inget krav men underlättar då arbete ofta erbjuds med kort varsel och inställelsetiden är en timme.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
För anställning inom grundskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Omfattning: Timavlönad, 1-100% sysselsättningsgrad
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
