Timvikarier till Utbildningsförvaltningen
2025-08-20
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du vara med och bidra till en trygg och kreativ miljö för våra barn och ungdomar i Trollhättans Stad?
Kanske du är studerande, arbetsglad pensionär eller helt enkelt bara väldigt intresserad av att arbeta inom förskolan eller grundskolan - oavsett vilket har du chansen att som timvikarie få testa på några av de viktigaste yrkena som finns! Du får tillsammans med kollegor vara med och bidra till att Trollhättans Stad utvecklas och att våra barn och ungdomar får en framtid att längta till.
Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande och detta sker genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och aktiviteter som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn.
Inom grundskolan kan du arbeta med barn på fritids, som resurs och/eller i undervisning från förskoleklass upp till årskurs 9. Arbetet innebär att du ersätter ordinarie personal och bedriver undervisning i klass. Det är viktigt att du finner det motiverande att lära ut och på ett pedagogiskt sätt kunna engagera och bemöta alla barn och elever utefter deras personliga förutsättningar.
Som timvikarie jobbar du framförallt dagtid på vardagar under höst- och vårterminerna. Du kommer hamna mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner och nya miljöer. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt komma in i arbetet och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Du bör kunna arbeta minst 2 arbetspass per vecka.
Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är över 18 år.
Du ska ha godkänd gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot Barn- och fritid. Det är meriterande om du har en pågående lärar-/förskollärarutbildning på högskola/universitet.
Du skall även behärska det svenska språket så att du kan kommunicera med barn, elever, vårdnadshavare och personal samt skriftligt kunna dokumentera det som verksamheten kräver i våra system. Därför krävs att du har lägst motsvarande betyg E i Svenska på gymnasienivå alternativt Svenska som andraspråk (SAS).
Vi har även behov av vikarier utanför centrala Trollhättan, det är därför mycket meriterande om du har körkort och tillgång till bil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna arbeta hos oss behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. I samband med att du fyller i din ansökan, beställer du ett registerutdrag från polisens belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj belastningsregistret som heter "För arbete i skola eller förskola".
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
För att gå vidare i urvalsprocessen bifoga:
• Godkända gymnasiebetyg
Vi läser ansökningar och rekryterar löpande under hela ansökningsperioden - så välkommen med din ansökan redan idag!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
