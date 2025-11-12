Timvikarier till Östervångsskolan, Lund
2025-11-12
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.Östervångsskolan i Lund har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan. Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
I dagsläget har skolan 1 fast vikarie som samordnar frånvaroanmälningar och tillsättning av vikariat samt ser till att det finns undervisningsunderlag från den personal som är frånvarande. Samordnaren vikarierar också i verksamheten efter behov.
Som timvikarie ska du vara beredd på att gå in i undervisning som lärare, som elevassistent eller som boendehandledare. Du har en direkt kontakt med vikariesamordnaren som strukturerar upp ditt uppdrag.
Du anpassar och utformar undervisningen i överensstämmelse med de underlag som ordinarie personal delgivit.
Du ansvarar för att en trygg lärandemiljö skapas.
Du dokumenterar den undervisning som du har ansvarat för under dagen och återkopplar till ordinarie lärare/ assistent.
Du samverkar med kollegor när det finns behov av stöd.
Du genomför dina arbetsuppgifter på svenskt teckenspråk.
I uppdraget som timvikarie kan arbetsuppgifterna variera. Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
Du har minst ett års dokumenterad erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar.
Du har förmåga att kommunicera på svenskt teckenspråk. Dina kunskaper i svenskt teckenspråk ska vara dokumenterade och du ska beskriva dina teckenspråkskunskaper i din ansökan.
Det är meriterande om:
Du har erfarenhet från elever med funktionsnedsättning.
Du har goda kunskaper i hur man undervisar i en teckenspråkig miljö.
Du har en god skriftlig förmåga i svenska.
Du har god kännedom om skolans styrdokument.
Du har goda kunskaper i att tillgängliggöra undervisningen för varje elev.
Du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med ett språkutvecklande arbete.
Du har kunskap om konsekvenserna av att vara döv/hörselskadad i vardagen.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
