Timvikarier till Omsorgs- och socialförvaltningen
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mjölby Visa alla undersköterskejobb i Mjölby
2025-08-25
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Förvaltningen har ett löpande behov av duktiga medarbetare som vill arbeta med händer, hjärta och hjärna i våra verksamheter vid våra ordinarie medarbetares frånvaro. Hos oss kommer dina arbetsuppgifter att vara varierande och du får möta olika individer, alla med sina egna behov och personligheter. Som vikarie på vår Omsorgs- och socialförvaltning är du anställd av Enheten för bemanning och välfärdsteknik.
Vill du vara med och skapa livsglädje? Är du en lyhörd och ansvarstagande person som fyllt 18 år och som har ett stort intresse för andra människor?Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och spännande jobb. Det finns stora möjligheter att kunna pröva olika verksamheter inom Omsorgs- och socialförvaltningen och som ny vikarie får du en individuell introduktionsplan som är anpassad efter dina och verksamhetens behov. För oss är det viktigt att ge dig rätt förutsättningar så att du känner trygghet i din yrkesroll.
Vi har flera olika verksamhetsområden som du kan välja att arbeta inom;
• Hemtjänst
• Vårdboende äldreomsorg
• Korttidsboende/rehabilitering
• Gruppboende och korttidsboende LSS
• Socialpsykiatri
• Personligt utformat stöd/personlig assistans
Din arbetsdag kommer innehålla arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan exempelvis innebära hjälp med hygien, medicinhantering, matlagning och rehabiliteringsträning. Genom olika aktiviteter, som till exempel promenader eller utflykter, är du med och skapar livsglädje samt motivation hos våra kunder.
Arbetet genomförs ibland tillsammans med dina kollegor och ibland ensam. Arbetstiderna i verksamheterna är förlagda dag, kväll och helg, eller natt och helg. Det förekommer även jourtjänstgöring inom vissa verksamheter. Du lägger dig själv tillgänglig i vårt bokningssystem Time Care Pool de dagar och tider du kan arbeta och får därefter bokningar om arbetspassen matchar din tillgängliga tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomfört en gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg, men även du som inte har erfarenhet är varmt välkommen att söka.
Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera vårt arbete är det av stor vikt att du har god datavana och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, därav är språktest en del av rekryteringsprocessen. Det förekommer även tunga arbetsmoment vilket kräver god fysik. Inom vissa verksamheter krävs även B-körkort för manuell växellåda.
Som person är du engagerad, lyhörd och empatisk. Du trivs i mötet med människor och samarbetar gärna med andra. Du är flexibel och trygg även när planerna ändras, och möter varje person med respekt och omtanke.
Du följer rutiner och lagar inom omsorgen och håller överenskomna tider. Du kommunicerar tydligt och enkelt, både i tal och skrift, och anpassar dig efter vem du pratar med.
Vi erbjuder:
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Du behöver även ha med dig betyg samt arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg från tidigare arbetsgivare. Läs mer om hela vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272160". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emmy Weideborg emmy.weideborg@mjolby.se 010 - 234 58 59 Jobbnummer
9472900