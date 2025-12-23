Timvikarier till Lokalvårdsenheten
Leksands kommun / Städarjobb / Leksand Visa alla städarjobb i Leksand
2025-12-23
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksands kommun i Leksand
, Rättvik
eller i hela Sverige
Lokalvård är ett viktigt serviceyrke där vi utför praktiskt arbete för att skapa hälsosamma lokaler, för alla som vistas i dem. Vi på Lokalvårdsenheten arbetar stolt för att ge Leksands Kommuns lokaler ett trevligt intryck samtidigt som vi tillsammans har roligt på jobbet.
Höjdpunkter med jobbet:
• Möjlighet att vara delaktig och vara med och utveckla enheten.
• Årets arbetsplatsträffar där vi får möjlighet att träffa samtliga i personalgruppen.
• Flexibilitet i arbetstiderna. Möjlighet att arbeta sina timmar mellan kl.05.30-18.00, arbete måndag - fredag dagtid. För att få vardagen att fungera.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss håller du inte bara rent i kommunens olika lokaler - du utför ditt arbete effektivt och utifrån uppsatta mål. Du utför städningen med stöd av ett veckoschema och med hjälp av arbetsredskap så som bl.a. moppar, dammsugare och skurmaskiner. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att upprätthålla en regelbunden golvvård, detta för att minska våra underhållskostnader. Arbetet utförs både självständigt och i grupp, med miljövänliga och moderna städmetoder.
Du som medarbetare har nära kontakt med arbetsledarna både på plats på det objekt du arbetar på, samt via telefon. Varje arbetsledare har sina specifika områden vilket gör att du får en arbetsledare tilldelad som närmsta kontakt.
Som anställd hos oss får du en givande introduktion som både är teoretisk och praktisk. Under året kommer du bokas in på medarbetarsamtal. Då våra objekt är geografiskt utspridda ger våra arbetsplatsträffar trevliga tillfällen att träffas allihop. Vi arbetar måndag - fredag dagtid.
Vi söker fler timvikarier till oss på Lokalvårdsenheten. Profil
• Det är meriterande om du har gymnasieexamen eller likvärdig erfarenhet förvärvad på annat sätt.
• B-körkort och egen bil i tjänsten är ett krav då vi är utspridda geografiskt i Leksands Kommun.
För att klara av arbetsbelastningen, behöver du ha en god fysik, då en effektiv lokalvård innebär att du rör på dig mycket och arbetar med kroppen. Du behöver även besitta grundläggande IT- och datakunskaper, för att kunna hantera vissa arbetsuppgifter, samt behärska och förstår svenska i tal och skrift, för att kunna läsa och förstå instruktioner och säkerhetsdatablad inom arbetsområdet.
Som person är du serviceinriktad, hjälpsam och har ett gott bemötande till kollegor och kund. Du är flexibel och kan arbeta både självständigt eller som del av ett team - på samtliga objekt vi städar. Du är noggrann och mån om att leva upp till uppsatta mål och kvalitetsstandard.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar inom Lokalvårdsenheten är ca 50 stycken medarbetare, två Arbetsledare, en Administratör och en Enhetschef. Inom Lokalvård arbetar vi för att tillhandahålla professionell service och spetskunskap inom området. Hos oss är kunden alltid i fokus!
Sektor Verksamhetsstöd har cirka 140 medarbetare och består av avdelningarna; Administrativ service, Ekonomi och lön, HR, IT, Kommunikation, Kost & Lokalvård samt Kundtjänst. Sektorns uppdrag är att se till att övriga sektorer i kommunen får de bästa möjliga förutsättningar att ägna sig åt sin kärnverksamhet.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är: 2026-01-18
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Följ oss också på sociala medier.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Lokalvård
Ulrika Hedman ulrika.hedman@leksand.se Jobbnummer
9661854