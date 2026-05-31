Förskollärare 80% G-klavens förskola och skola
2026-05-31
G-klavens förskola och skola öppnade 1992 och drivs utav G-klaven AB. Verksamheten omfattar fyra förskoleavdelningar, fritidshem samt förskoleklass t o m åk 6. Upptagningsområde är hela Ronneby kommun.
Vi söker en engagerad förskollärare till en av våra småbarnsavdelningar på G-klaven!
Brinner du för att göra skillnad i barns liv? Vill du vara en del av ett kreativt och stöttande kollegium där varje dag bjuder på både glädje och utveckling? Då är det dig vi söker!
G-klaven är en trivsam förskola och skola F-6 med fokus på trygghet, utveckling och kreativitet. Vi tror på det goda mötet mellan barn och pedagoger - där varje barn blir sett och får möjlighet att utvecklas som individ.
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av att jobba på en småbarnsavdelning. Du har förmåga att se barns individuella möjligheter och har en drivkraft att utveckla verksamheten på förskolan utifrån varje barns förutsättningar kopplat till läroplanens mål. Du ska kunna kommunicera och dokumentera verksamhetens uppdrag och mål. Du ska vara bra på att samarbeta, vara flexibel och professionell i din yrkesroll. Gärna bidra med idéer och energi till förskolans fortsatta utveckling.
Vi erbjuder:
En välkomnande och inkluderande arbetsmiljö där du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat arbetslag som värdesätter samarbete, nyfikenhet och arbetsglädje. En förskola där du får vara med och påverka och göra skillnad - varje dag!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vikariatet, på 80%, sträcker sig över ett år men kan komma att förlängas. Tillträde 2026 08 10 t o m 2027 07 16.
Du måste ha godkänt utdrag ur belasningsregistret när du söker arbete hos oss.
Låter det här som något föt dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026 06 26.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
All form av rekryteringshjälp undanbedes, vänlig med bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: eva.cederholm@gklaven.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare G-Klaven AB
(org.nr 556603-3592), http://www.gklaven.se
Emaljervägen 2
)
372 30 RONNEBY
G-klavens förskola & skola
9938043