Säljare - Fann Va Teknik I Region Mellansverige
TNG Group AB / Säljarjobb / Falun Visa alla säljarjobb i Falun
2026-05-31
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Falun
, Borlänge
, Hofors
, Hedemora
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vill du ha en affärsdrivande roll och arbeta nära marknad och produktutveckling på ett familjärt bolag med hållbarhetsfokus?
Vill du ta nästa steg som säljare inom VA och teknisk försäljning? Hos FANN VA Teknik i region Mellansverige får du representera marknadsledande lösningar för vatten och avlopp i ett bolag med starkt hållbarhetsfokus. Du får en självständig roll med stort eget ansvar, nära samarbete med kunniga kollegor och möjlighet att påverka affärer i ett brett distrikt. Rollen passar dig som vill bygga relationer, skapa affärer och bidra till hållbara VA lösningar.
Ditt anställningserbjudande
Hos oss på FANN VA-teknik AB blir du en del av ett familjärt företag med engagerade och kompetenta kollegor. Vi har sedan 1990 levererat över 75 000 avloppsanläggningar med fokus på innovation, kvalitet och miljöpåverkan. Som Säljare får du en självständig roll där du planerar din egen tid och driver affärer framåt. Du erbjuds förmånsbil och bonus och kombinerar kundbesök med planering från hemmakontoret. Vi värdesätter din personliga och professionella utveckling och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för rätt kandidat.
FANN VA-teknik AB är ett företag där gemenskap och trivsel står i centrum. Vi har en öppen atmosfär och varm sammanhållning, där alla får ta lika mycket plats och har någon att vända sig till. Vi värdesätter långsiktiga relationer, både internt och externt, och det märks i att många av våra medarbetare trivs och stannar hos oss under lång tid. Vi arrangerar gemensamma aktiviteter flera gånger per år för att stärka teamkänslan och skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö. Här blir du en del av ett hjälpsamt, engagerat och kunnigt team där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
Vill du vara med och bidra till innovativa VA-lösningar och göra skillnad för både kunder och miljö? Sök nu!Publiceringsdatum2026-05-31Arbetsuppgifter
I rollen som säljare ansvarar du för att utveckla affärer och kundrelationer inom region Mellansverige. Du arbetar nära kunder i grossistledet, entreprenörer och fastighetsägare, där du både vårdar befintliga samarbeten och skapar nya affärsmöjligheter.
Bearbeta nya och befintliga kunder inom grossist-, entreprenörs- och fastighetsägarledet.
Genomföra kundbesök och driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär.
Arbeta med teknisk försäljning av produkter och lösningar inom VA.
Medverka på branschmässor och relevanta event för att nätverka och marknadsföra våra produkter.
Ta fram affärs- och lösningsförslag samt offerter anpassade efter kundens behov.
Förhandla och säkerställa lönsamma och hållbara affärer.
Planera och genomföra relationsskapande kundaktiviteter för att stärka långsiktiga samarbeten.
Du har en viktig roll i att synliggöra FANN VA Tekniks erbjudande på marknaden och skapa förtroende genom kunskap, närvaro och lösningsorienterad rådgivning.
Värt att veta
Tjänsten är en resande utesäljarroll i region Mellansverige, från Säffle och Älvkarleby upp till Strömsund och Örnsköldsvik. En geografisk placering centralt i distriktet är önskvärd, exempelvis Falun, Orsa eller Ljusdal.
Som Säljare i region Mellansverige får du möjlighet att arbeta med en dynamisk kundbas, där du både underhåller och utvecklar relationer med befintliga kunder samt aktivt söker nya affärsmöjligheter. Denna variation ger dig en stimulerande arbetsmiljö och chansen att bredda ditt professionella nätverk inom VA-branschen. Du kommer att representera FANN VA-teknik AB:s högkvalitativa produkter och tjänster, vilket ger dig en stark plattform för att skapa långsiktiga och framgångsrika kundrelationer.
FANN VA Teknik ägs av Pipelife International med säte i Wien, Österrike. Pipelife är idag en ledande europeisk plaströrsproducent och koncernen är representerad i 24 länder. Både Pipelife och FANN har tillverkning i Sverige. Pipelife Sverige har produktionsenheter i Ölsremma och Ljung i Västergötland.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av B2B eller B2C försäljning, där du själv ansvarat för hela försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär. Du har erfarenhet av att aktivt bearbeta både nya och befintliga kunder genom planerade kundbesök och är van att bygga långsiktiga relationer med kunder, återförsäljare, grossister eller entreprenörer.
Du har yrkeserfarenhet från VA, bygg eller VVS och trivs i en roll där teknisk förståelse, affärsmässighet och förmågan att förklara lösningar på ett tydligt sätt är viktigt. Erfarenhet av teknisk försäljning inom VA, små avlopp eller närliggande lösningar är meriterande.
Som person är du självgående, proaktiv och resultatorienterad. Du driver ditt arbete framåt mot uppsatta mål, är trygg i kunddialogen och har lätt för att skapa förtroende. Du är kommunikativ, utåtriktad, prestigelös och lösningsorienterad. För rollen krävs B-körkort och god administrativ vana i något CRM-system.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på FANN VA-teknik AB.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Propellervägen 6B (visa karta
)
187 29 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fann Va-Teknik AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Nicklas Sjögren 0701435906 Jobbnummer
9938051