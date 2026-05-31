Teknisk Kundsupport Till Miljöteknikföretaget Fann
2026-05-31
Gillar du kundkontakt, teknik och problemlösning? Bli teknisk kundsupport hos miljöteknikföretaget FANN i Täby.
Vill du kombinera kundservice, teknik och miljö i en roll där din insats gör skillnad? Som teknisk kundsupport hos FANN i Täby blir du en viktig del av ett mindre och familjärt miljöföretag som utvecklar hållbara avloppslösningar med kvalitet i fokus. Här får du hjälpa kunder, grossister, kommuner, entreprenörer och privatpersoner med teknisk rådgivning, order, reklamationer och support. Du får en bred roll med mycket telefonkontakt, nära samarbete med kollegor och möjlighet att lära dig en nischad bransch. Välj FANN för chansen att utvecklas inom teknik, kundsupport och hållbarhet.
Ditt anställningserbjudande
Hos FANN kommer du bli en del av ett familjärt bolag med engagerade och kompetenta kollegor. I rollen som teknisk kundsupport kommer du få axla en bred roll, en slags spindel-i-nätet-funktion, där du kommer få ha många kontaktytor och stor möjlighet att påverka. Här får du använda ditt tekniska intresse i praktiken, samtidigt som du utvecklas inom kundservice, orderhantering, miljöteknik och problemlösning. För att du ska komma in i rollen på bästa sätt får du en gedigen introduktion och löpande stöd från erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-05-31Arbetsuppgifter
Det FANN erbjuder är i korthet miljövänliga avloppssystem som säljs till våra grossister. Vi stöttar upp i hela processen – allt ifrån skrivning av offert till projektering, installation, uppföljning och har kontakt med bl.a. entreprenörer och fastighetsägare. Vår produkt är unik och mycket av vårt fokus ligger i att sätta miljö och kvalitet i första rummet, vilket vi har ambitionen att leverera till våra kunder dagligen.
Du kommer bland annat att:
• Besvara inkommande samtal och mejl kring prisfrågor, rådgivning, nya och befintliga avlopp, reklamationer och teknisk hjälp
• Arbeta med orderläggning och fakturering för Sverige och Norge
• Hantera returer, reklamationer och trygghetsavtal
• Ta fram offerter och följa upp leads och befintliga affärsmöjligheter
• Ha kontakt med nya kunder, följa upp säljkoncept och bygga långsiktiga relationer med partners
• Stötta utesäljare i kundrelaterade och administrativa frågor
• Utföra jordprovsanalys och dimensionera avloppsanläggningar
• Underhålla kundregister och arbeta i SuperOffice och Monitor
På supporten finns även olika ansvarsområden fördelade mellan kollegorna, vilket gör att rollen kan utvecklas och breddas över tid.
Värt att veta
Detta är en rekrytering till FANN med placering på huvudkontoret i Täby. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse och arbetet sker huvudsakligen på kontoret. Växeln är öppen 8 till 16 med möjlighet till viss flexibilitet.
Du blir en del av ett mindre kontor där cirka fyra personer arbetar på plats dagligen.
Våra förväntningar
Vi söker dig som framförallt trivs i en serviceinriktad roll där du får hjälpa kunder, skapa trygghet och hitta lösningar. Du har samtidigt ett intresse för teknik och miljö, och tycker om att förstå hur saker fungerar. Kanske har du studerat något tekniskt, arbetat i en teknisk miljö eller har ett tekniskt intresse på fritiden. Det är meriterande, men viktigast är din nyfikenhet, din vilja att lära och ditt engagemang för att ge riktigt bra service.
Du har erfarenhet av kundservice och är van vid att hjälpa kunder att hitta lösningar. Erfarenheten kan komma från telefonbaserad support, butik eller annan serviceinriktad roll där du har lärt dig att bemöta människor professionellt och skapa trygghet i dialogen. Du kommunicerar obehindrat på svenska, har tillräckligt god engelska för att kunna hantera enklare frågor och kunddialoger, och har lätt för att arbeta i olika system.
Som person är du initiativtagande, energisk och ansvarstagande. Du har ett starkt servicetänk, en positiv inställning och förmågan att driva ärenden framåt även när frågorna är komplexa. Du trivs i en roll där du får kombinera service, struktur och problemlösning med ditt intresse för teknik och miljö, och vill utvecklas tillsammans med FANN mot en mer miljövänlig avloppsteknik.
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
