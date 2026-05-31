Chef Teknisk kundmottagning (TKM) Kvarn
Befattningen erbjuder
Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet för det löpande tekniska underhållet i Kvarn som är en del av Skövde Garnison. Befattningen inbegriper arbetsledning av kundmottagning såväl som det främre underhållet på orten.
Har du lätt för att arbeta tillsammans med andra, såväl som att arbeta självständigt? Tycker du om att arbeta varierat med praktiska samt administrativa uppgifter och är noggrann i det arbete som utförs? Har du också lätt för att kommunicera med arbetskollegor i organisationen?
Då skulle du passa som chef på TKM Kvarn under Teknisk avdelning Skövde garnison.
Om enheten
Logistikenheten (LogE) ansvarar på garnisonschefens uppdrag för förrådshållning av krigsförbanden i garnisonen. Uppdraget omfattar bl a materieluppfyllnad, mobilisering och krigsplacering, tekniska tillsyner och åtgärder. LogE ansvarar på garnisonschefens uppdrag för en stor del av den tillståndspliktiga verksamhet som bedrivs inom garnisonen. Teknisk avdelning (TekA) är en del av Logistikenheten och TKM Kvarn är en av två sektioner under TekA som ansvarar för materielplanering på lokal nivå för Försvarsmakten och bistår våra kunder med tekniskt stöd i olika former.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för den tekniska kundmottagningen har du en nyckelroll i verksamheten. Du axlar det övergripande ansvaret för att leda och fördela det dagliga arbetet.
Detta innebär bland annat att:
Ansvara för samordningen av underhållsförfrågan inom garnisonen
Hantera information i stödsystemen PRIO, Lift, RSF och MRS.
Delta i och leda möten inom den tekniska tjänsten.
Leda personalen inom TKM.
Godkänd yrkesofficersexamen SO7/OF2 med teknisk inriktning.
Goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Tidigare erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system LIFT och PRIO (SAP)
Körkort *B*
Meriterande
Tidigare tjänstgöring som teknisk chef kompani/skvadron/bataljon.
Väl förtrogen med Försvarsmaktens materielprocess.
Kunskap/erfarenhet av MRS
Kunskap/erfarenhet av RSF
Militära förarbevisDina personliga egenskaper
Som ledare för teamet på Teknisk kundmottagning är arbetsuppgifterna varierande där flexibilitet, drivkraft och framåtanda är viktiga egenskaper. Du får gärna vara lösningsorienterad med ett brett tekniskt intresse och en förmåga att arbeta serviceorienterat.
Vi arbetar stundom under stor tidspress. I teamet hjälps vi åt, men du kommer också att driva mycket självständigt arbete. Det ställer krav på att du är självgående, tar ett stort eget ansvar och är prestigelös nog att hugga i där det behövs. Du har goda ledaregenskaper med en stark kommunikativ förmåga och hög social kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Militär tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstiden är normalt kl. 07.00 - 16.00 men obekväma arbetstider förekommer.
Arbetsort: Kvarn garnison. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning.
Tillträdesdatum: Tillträde enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta nuvarande Chef Teknisk Kundmottagning Kvarn, fv Lars Öström eller Chef Teknisk avdelning mj Ulrik Dartman. Båda nås på tfnnr 010-826 50 00 (vxl).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet Peter Westman, Försvarsförbundet Britt Dahlman, SACO Annelee Karlström och SEKO Crister Florin. Samtliga nås på tfnnr 010-826 50 00 (vxl).
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
