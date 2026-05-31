Patientkoordintor/ Klinikkoordinator till Tandtorget i Lund
2026-05-31
Yrke: Verksamhetskoordinator
Från receptionist till verksamhetsutvecklare – vi söker rätt person, inte rätt titel.
Är du personen som ser möjligheter där andra ser problem? Tycker du om att skapa struktur, utveckla arbetssätt och få människor och processer att fungera bättre tillsammans?
Då kan du vara den vi söker.
Tandtorget är en modern och växande tandvårdsklinik i Lund. Vi satsar på kvalitet, digitalisering, patientupplevelse och ständig förbättring. Nu söker vi en Verksamhetskoordinator som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Om rollen
Detta är inte en traditionell receptionsroll.
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i verksamheten och som på sikt vill växa tillsammans med kliniken. Rollen kombinerar patientservice, administration, koordinering, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Patientkommunikation och reception
Bokningar, kallelser och uppföljning
Koordinering av interna projekt
Kvalitets- och förbättringsarbete
Rutiner, processer och dokumentation
Arbete i vår verksamhetsportal och vårt ledningssystem
Stöd till verksamhetschef och klinikledning
Vem är du?
Vi tror att du:
Är strukturerad och organiserad
Tar initiativ och får saker att hända
Har hög servicekänsla
Trivs med ansvar
Är lösningsorienterad och prestigelös
Har god administrativ och digital förmåga
Erfarenhet från tandvård är meriterande men inget krav. Vi välkomnar även sökande från vård, administration, service, hotell, koordinering eller projektledning.
Vi erbjuder
En utvecklande och varierande roll
Stor möjlighet att påverka verksamheten
Ett engagerat team med höga ambitioner
Moderna lokaler och digitala arbetssätt
Möjlighet att växa i takt med verksamheten
För rätt person finns möjlighet att på sikt utvecklas mot ett större ansvar inom verksamhetsutveckling, kvalitet och ledning.
Vi söker inte bara någon som vill ha ett jobb.
Vi söker någon som vill vara med och bygga framtidens tandvård.
Välkommen med din ansökan till jobb@tandtorget.se
(märk med koordinator) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@tandtorget.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandtorget Lund AB
(org.nr 559246-2278)
Fäladstorget 12 C (visa karta
)
226 47 LUND Jobbnummer
9938046