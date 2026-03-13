Timvikarier till Linné Hemvård Växjö
Linné Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-03-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linné Omsorg AB i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Gislaved
, Kalmar
eller i hela Sverige
Ett jobb där du gör skillnad - varje dag
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du sprider trygghet, omtanke och glädje i människors vardag? Nu söker vi timvikarier till vår verksamhet i Växjö.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, arbeta tillsammans med engagerade kollegor och vara en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet i våra omsorgstagares hem.
Om Linné Hemvård
Linné Hemvård är en av regionens största privata aktörer inom hemtjänst och hemsjukvård med verksamhet i Växjö, Ljungby, Värnamo och Gislaved.
Våra tre kärnvärden genomsyrar allt vi gör:
Enkel kommunikation Samhörighet På individens villkor
Vi tror på att varje människa är unik och att omsorgen ska anpassas efter varje persons behov, vanor och önskemål.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, respekt och livskvalitet i vardagen.
Om tjänsten
Som timvikarie hos oss arbetar du med att hjälpa våra omsorgstagare i deras hem. Arbetet är varierande och socialt där du gör verklig skillnad.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Personlig omvårdnad - hjälp med hygien, dusch och påklädning Hushållssysslor - städning, tvätt, inköp och enklare matlagning Social samvaro - promenader, samtal och ledsagning Medicinska uppgifter efter delegering från sjuksköterska Dokumentation och rapportering i våra digitala system
Arbetstider: varierande (dag 07-16, kväll 13-21) Start: omgående eller enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Vill bidra till en trygg och värdig vardag för våra omsorgstagare Är ansvarstagande, positiv och har ett gott bemötande Trivs med att arbeta självständigt men också i team Har god svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av hemtjänst eller omsorg
Gymnasial utbildning inom vård och omsorg
B-körkort
Du behöver kunna cykla.
Krav: Utdrag ur belastningsregistret
Det här erbjuder vi dig
Lön enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag och personalaktiviteter Introduktion och möjlighet till utbildning Möjlighet till fortsatt arbete och utveckling Ett arbete där du gör skillnad varje dag
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Workforce, och anställningen sker direkt hos Linné Hemvård.
Välkommen till Linné Hemvård - hemtjänst med hjärtat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384200-1892115". Arbetsgivare Linné Omsorg AB
(org.nr 556885-3914), https://jobb.yfworkforce.com
Grusåsvägen 10 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Arbetsplats
Workforce Jobbnummer
9796502