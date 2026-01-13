Timvikarier till Kunskapsskolan Varberg
2026-01-13
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Varberg söker en vikarie i flera ämnen från åk 4 till åk 9
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Varberg är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 330 elever. Skolan startade 2015 och ligger lättillgängligt med både buss och tåg.
Som vikarierande lärare på Kunskapsskolan kommer du framförallt att undervisa i varierande ämnen, utifrån dina behörigheter alternativt andra förmågor. Det kan handla om vikariat som är planerade och vikariat som är på kortare varsel.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete samt möjliggöra för dig att fokusera din tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.
Vi kommer att ge dig en onboarding, för att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas som vikarie ho oss.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ämneskunskap inom något ämne, gärna flera. Naturligtvis är det meriterande om du har en lärarlegitimation eller har påbörjat en lärarutbildning. Ett grundkrav är att du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av att jobba med ungdomar och/eller tidigare erfarenhet av att undervisa. Som person är du lyhörd, tydlig och har en förmåga att inspirera och motivera andra till lärande. Då du kommer att arbeta tillsammans med andra lärare ser vi även att du har mycket god samarbetsförmåga.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en timanställning.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 31/1 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Lena Bjuresäter på lena.bjuresater@kunskapsskolan.se
eller via telefon 073-3094848.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
