Timvikarier Till Kunskapsskolan Nacka F-9 + Fritids
2025-08-28
Kunskapsskolan Nacka söker timvikarie till F-9 skola + fritids
Kunskapsskolan Nacka växer och från och med hösten 2025 är vi en F-9 skola. Vi söker TIMVIKARIER som kan vikariera i alla ämnen och årskurser samt på fritids.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan medarbetare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Som medarbetare på Kunskapsskolan är du aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Kunskapsskolan Nacka är en grundskola för årskurs F-9 och har idag cirka 350 elever.Skolan startade 2001 har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Skolan ligger i Finntorp i Nacka nära Sickla och Nacka Forum med goda kommunikationer både från Slussen och Värmdö.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar samt att du har goda grundkunskaper i de flesta skolämnen.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att bygga relationer. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och har ett intresse av undervisning i vår pedagogiska modell.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en visstidstjänst på timmar vid behov när vi behöver vikarier. Det kan bli arbete några dagar per vecka efter behov.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 29 augusti 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Sara Hillefors på sms på0733-688235
