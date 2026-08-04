Timvikarier till Kostenheten hösten 2026
Ludvika kommun / Kockjobb / Ludvika Visa alla kockjobb i Ludvika
2026-08-04
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommun i Ludvika
, Borlänge
, Leksand
eller i hela Sverige
Vård- och omsorgsförvaltningen söker dig som vill göra skillnad! Vi ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Med över 1 000 engagerade medarbetare, inklusive undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor, kockar och många andra viktiga yrkesgrupper, erbjuder vi en arbetsplats fylld av gemenskap, engagemang och glädje. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där kompetens och ansvarstagande värderas högt och där varje dag bjuder på nya, meningsfulla utmaningar.
Ludvika kommuns Kostenheten har ambitiösa mål där matlagning från grunden står högt på prioriteringslistan. Möjligheterna är obegränsade, från skolornas arbete med storköksdrift, näringslära och specialkost i fokus till de mer restaurangliknande köken inom äldrevården där den fina balansgången av näring och restaurangliknande kvalité på maträtterna ska mötas.
Vill du krydda livet för andra - sök som kock hos oss!
Är du kock och brinner för matlagning och service? Vi söker vikarierande kockar som vill vara med och främja en hälsosam livsstil med bra matvanor för kommunens grundskoleelever, barn och äldre. Välkommen till oss!
I kostenheten arbetar ca 90 kockar i våra 34 kök inom grundskola, förskola och äldreomsorg. Varje dag tillagar vi ungefär 4400 portioner till våra matgäster. Alla kök är tillagningskök och vi strävar hela tiden efter utveckling samt att utöka andelen maträtter lagade från grunden. Vi har möjlighet att köpa en viss andel lokalproducerat kött. Vi jobbar med säsongsanpassning och tar hänsyn till miljö och klimat. Det kräver att du har den kunskap, vilja, utbildning och engagemang som behövs. Vi söker nu vikarierande kockar som har viljan att vara en del av teamet som fortsätter att utveckla måltiden till en av dagens höjdpunkter för våra gäster.
Kostenheten har tre enhetschefer med ett geografiskt indelat kostområde var. Alla tre områdena har kök för grundskola, förskola och äldreomsorg. En kostutvecklare och en verksamhetschef.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Arbete i storkök med matlagning i förskola, grundskola och äldreomsorg med allt i ett storkök förekommande arbetsuppgifter som beredning, tillagning, servering, bakning, disk, städning och varumottagning
Vi värdesätter samarbete och service och förväntar oss att du bidrar till en god arbetsmiljö, för dig själv och för dina kollegor. Vi gör jobbet tillsammans!
Vi lagar en stor del av maten från grunden och du ansvarar för att laga god, näringsriktig och säker mat enligt våra riktlinjer för att tillgodose gästens behov
I ett storkök är planering en viktig del av arbetet och den förväntas du vara en del av då vi alltid vill ligga steget före med planering och förberedelser för kommande dagar
Varubeställningar via digital inköpsportal
Vi använder kostdataprogramet Matilda för egenkontroll och menyer
Ansvar för hantering och tillagning av specialkoster
Vara delaktig och aktiv i arbetet med att minska svinn och matavfallKvalifikationer
Ett genuint intresse för kockyrket, du ska tycka om att laga god mat
Du behöver ha kockutbildning och/eller lång erfarenhet från arbete i professionellt kök
God datorvana då vi använder oss av digitala verktyg i det dagliga arbetet
Du har goda kunskaper om specialkost och känner dig trygg i att arbeta med det
God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt är ett krav då du behöver kunna läsa och förstå recept, arbeta enligt skrivna rutiner, skriva mail m.m. Du behöver kunna göra dig förstådd i kommunikation även utanför vår verksamhet
Ett bra bemötandet mot våra matgäster är viktigt och du ska vara positiv och serviceinriktad. Du ska vara ambitiös, sätta matgästerna i fokus och vilja leverera hög kvalitet till matgästerna
Vara en del av vår laganda, följa våra riktlinjer och vara en god ambassadör för Ludvika kommun och kostenheten
Meriterande
Körkort och tillgång till bil är en fördel för dig för att kunna ta dig till olika arbetsplatser.
Spetskunskap inom t.ex. bageri, konsistensanpassning
Det här får du av oss
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.Övrig information
För att få arbeta med barn och ungdomar måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister §9. Utdraget kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell.
Anställningsvillkor
Dag- och helgarbete. Intermittent anställning. Timvikariat. Tillträde efter överenskommelse. Avtalsenlig lön. Ange löneanspråk.Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning utifrån kompetens, erfarenhet och uppdragets innehåll enligt gällande kollektivavtal inom Kommunals avtalsområde.Lönespann:Kock/kokerska: 23 698–32 000 kr/månad
Timlön beräknas utifrån motsvarande månadslön.
Upplysningar
Bemanningsenheten, tel: 0240-869 80
Facklig kontakt
Kommunal, genom kommunens växel tel: 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Rekrytering av kandidater sker löpande. Ansök därför redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-12-13.
Vi läser alla ansökningar och en första kontakt sker via mail.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta enhetschef för Bemanningsenheten: Theres Hedin genom växeln 0240-860 00.
Intervju kan komma att ske via Teams. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 82 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
10021228