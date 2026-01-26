Timvikarier till Kode och Tunge skola
2026-01-26
Publiceringsdatum2026-01-26Beskrivning
Vill du arbeta på en arbetsplats där det är högt i tak, många skratt samt en positiv och ambitiös inställning till kvalité och pedagogisk utveckling?
Solberga skolenhet består av Kode skola som är en F-2 skola med ca 180 elever samt Tunge skola med årskurserna 3-6 med ca 240 elever.
Tunge skola ligger i en lantlig miljö vilket ger stora möjligheter att använda utemiljön i den pedagogiska verksamheten. Kode- och Tunge skola ligger ca 1,5 km från varandra. Skolorna har samma ledningsteam och elevhälsa samt har ett nära samarbete med varandra.
Vi söker nu timvikarier till Kode och Tunge skola. Som timvikarie kan du arbeta som stöd till enskilda elever i klass, som resursperson på gruppnivå, att ta lektioner i klass (med en färdig planering) samt inom fritidshemmet. För rätt person finns det goda möjligheter att få mycket timmar hos oss. Dina arbetsuppgifter
- Att vikariera som lärare (med färdiga planeringar).
- Resursperson på gruppnivå i klass.
- Stöd till enskilda elever i klass.
- Inom fritidshemmets verksamhet.Kvalifikationer
- God samarbetsförmåga.
- Flexibelt förhållningsätt, då arbetsuppgifter och tider kan variera.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete inom skola och fritidshem.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/41". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Alexandra Ekner 0303238000 Jobbnummer
9705754