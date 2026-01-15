Timvikarier till HVB i Sölvesborg
2026-01-15
Vill du arbeta extra med ungdomar på HVB-hem? Kanske är du just den trygga vuxna en ungdom behöver. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Samskapa!
Samskapa, ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Ett bolag som växer för att fler ska få chans att lyckas, ett bolag som inte gömmer sig bakom processer, utan som möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
Samskapa tror på modeller men vi tror ännu mer på människor, det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
På Samskapa är vi övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Om uppdraget
I rollen som behandlingsassistent arbetar du nära ungdomarna i hela deras livssituation, från det lilla i vardagen till långsiktiga mål. Du ansvarar för att skapa förutsägbarhet, trygghet och ge behandlande insatser utifrån individuella behov.
Våra ungdomar är i varierande åldrar och många har en kombination av social problematik och neuropsykiatriska diagnoser. Utöver det är utåtagerande beteende och ångestproblematik vanligt förekommande, vilket gör din förmåga att skapa trygghet och förhålla dig lugn i utmanande situationer extra viktig. Med ett professionellt förhållningssätt hjälper du ungdomarna att utvecklas och hitta sina styrkor i det som är svårt.
Du arbetar nära dina kollegor och samarbetar med andra aktörer som skola, socialtjänst och vårdnadshavare. En central del av tjänsten innebär att arbeta utifrån genomförandeplaner och att kunna dokumentera utvecklingen på ett tydligt och strukturerat sätt.
Information om tjänsten:
Anställningsform: Timanställning
Placering: Sölvesborg
Arbetstid: Dygnspass, vardagar och helger
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet från likande uppdrag med barn/ungdomar inom ramen för målgruppen
Pågående eller slutförd utbildning om minst 2 år inom socialt arbete eller beteendevetenskap
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
B-körkort (manuellt)
Meriterande:
Utbildning och/eller erfarenhet i lågaffektivt bemötande samt hot och våldssituationer
Utbildningar eller kortare kurser anpassade för neuropsykiatri eller andra inslag av den beskrivna målgruppen
Kunskaper i tydliggörandepedagogik (Teacch, AKK, TAKK eller likvärdigt)
Baskunskaper i BBIC/IBIC
Erfarenhet av olika journalsystem och kvalitetsledningssystem Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som tar dig an ditt uppdrag med hjärta och stort engagemang. Du är nyfiken och har ett genuint intresse för att lära känna varje ungdom på riktigt. Med ett pedagogiskt förhållningssätt skapar du trygghet och bygger starka, varaktiga relationer. Du får ungdomarna att känna sig både sedda och respekterade genom att kunna sätta nödvändiga gränser samtidigt som du visar omtanke och medmänsklighet.
Du är trygg när det blir stressiga eller utmanande situationer och kan på ett lugnt och professionellt sätt bromsa, vända, avleda och motivera ungdomar när det behövs. Du är medveten om din egen roll i mötet och förstår hur ditt bemötande påverkar ungdomens känslor och beteenden. Du drivs av att se dem växa och utvecklas, och arbetar målmedvetet för att stötta dem i deras planerade steg framåt.
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse
Välutbildade och erfarna pedagoger och ledare nära dig
Möjlighet till fast tjänst efter avslutade studier och att växa inom organisationen
Om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, gärna digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande, stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samskapa behandling AB
(org.nr 559056-5023) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mia Hult mia.hult@samskapa.com Jobbnummer
9685483