Timvikarier till Delibake
Delibake i Örebro AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Örebro
2026-02-06
Tjänsten är en timvikarie tjänst men du är en del av vårt viktiga team för att vara den bästa leverantören av småkakor.
Poolen med vikarier startar omgående och utbildning sker de första dagarna. Vi använder bemanningsappen Netwic, som gör det enkelt för dig att göra dig tillgänglig.
Vi är ett av norra Europas modernaste industri bageri. Vi bakar svenska småkakor och kondis bitar av hög kvalité. Vi levererar våra kakor till i stort sett hela Europa.
Vi söker dig som vill arbeta timmar hos oss i vårt industri bageri. Vi är belägna på Hjälmarberget, nära Mariebergs Köpcentrum.
Förutom att jobba som bagare, kan du få arbeta på vår paketeringslinje med att slutpaketera kakor och kondisbitar. Vi har flera stora linjer i olika produktionshallar.
Daglig städning ingår i alla tjänster i produktionen.
Vi söker dig som är;
Noggrann, van att lösa problem, är stresstålig, , "vill lära dig mera". Arbetet kan uppfattas som fysiskt påfrestande och takten är hög.
Du får lära dig att arbeta i team, hos oss är det viktigt att vi hjälps åt. Du får också en god inblick i vad det innebär att arbeta inom svensk högkvalitativ livsmedelsindustri.
Arbetstider är dag och kväll.
Du behöver ha fyllt 18 år.
Löpande intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: arbeta@delibake.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarier".
Grusgropsvägen 2
702 36 ÖREBRO
