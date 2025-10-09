Timvikarier till daglig verksamhet Hisingen
2025-10-09
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier till daglig verksamhet inom Förvaltningen för Funktionsstöd i stadsområde Hisingen. Vi söker dig som vill göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar.
Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning för personer med olika typer av fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar men i grunden består arbetet av varierande uppgifter som pedagogiskt stöd, stötta och vägleda deltagare utefter den enskildes behov. Aktiviteterna på daglig verksamhet kan innehålla allt från hantverk och tillverkning, musik och teater, bakning, sinnesstimulans eller rörelseglädje. Arbetsuppgifterna innebär även stöd vid omvårdnad och toalettbesök. Arbetstiderna på daglig verksamhet är dagtid måndag-fredag.Kvalifikationer
Du som söker tjänst hos oss behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö 14§ samt bilaga 2 1B (AFS 2023:2).
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du är utbildad stödassistent, undersköterska eller har en annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt har en pågående utbildning inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete.
Vidare är det meriterande om du tidigare arbetat med utmanande beteende samt LAB (Lågaffektivt Bemötande). Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283145".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283145". Omfattning
Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd
