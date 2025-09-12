Timvikarier till boende inom socialpsykiatri
Karlstads kommun / Vårdarjobb / Karlstad Visa alla vårdarjobb i Karlstad
2025-09-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Vi söker timvikarier till våra boenden på Vuxenavdelningen.
På våra särskilda boenden inom socialpsykiatrin bor vuxna personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar som har ett stort behov av stöd i sin vardag.
Vi individanpassar stödet och utgår ifrån varje persons egna förmågor med respekt för integritet och självbestämmande.
Våra boenden är placerade på flera olika områden i Karlstad och lokalerna ser olika ut, men i samtliga boenden har man sin egen lägenhet och tillgång i gemensamma ytor.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att ha ett stödjande och motiverande arbetssätt som är individuellt utformat för att tillgodose att varje individ får den hjälp och stöd den behöver för att få en fungerande vardag. Detta kan innebära omvårdnadsarbete, påminnelser och stöd i vardagsbestyr som t.ex. städ, tvätt, hygien, att ta sig till affären eller vårdcentralen mm. Viss matlagning ingår i arbetsuppgifterna på samtliga av våra boenden.
Det ingår också att utföra vissa av sjuksköterska delegerade HSL insatser.
De insatser vi utför ska hålla god kvalitet och ska vara baserade på individens egna val och prioriteringar. Vi vill möjliggöra att de som bor i våra boenden ska få en bra vardag och kunna leva ett liv som andra.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning inom omvårdnad, och/eller erfarenhet av att jobba inom vården. Vana av dokumentation och att arbeta inom den sociala sektorn ses som meriterande.
Du kommer att arbeta med människor som befinner sig i utsatta livssituationer, vilket kräver att du har en personlig lämplighet för att bemöta och kommunicera med denna målgrupp. Vi söker dig som självständigt kan planera och strukturera ditt arbete.
Du är en lugn, trygg och omsorgsfull person som kan möta diverse situationer utifrån ett anpassat arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen Kontakt
Josephine Lindblom 054-5404743 Jobbnummer
9506064