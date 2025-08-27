Timvikarier till äldreomsorg och LSS
Vindelns kommun, Sociala sektorn / Undersköterskejobb / Vindeln Visa alla undersköterskejobb i Vindeln
2025-08-27
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindelns kommun, Sociala sektorn i Vindeln
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför timvikarier till äldreomsorg och LSS. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Att arbeta som timvikarie innebär att du erbjuds kortare vikariat på olika enheter inom äldreomsorgens område samt inom LSS. Arbetet kan ske inom hemtjänst, ordinärt boende, särskilt boende eller gruppboende. Erbjudandet om arbete kan ibland komma med kort varsel. Det är ett flexibelt jobb där du har stora möjligheter att påverka när du arbetar och hur mycket du arbetar. Att jobba som timvikarie är också ett bra sätt att prova på ett yrke.
Vi jobbar med ett system som heter Time Care Pool där du som timvikarie själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. När ett behov uppstår får du en förfrågan via sms. Sedan bokas du in för arbete genom vikariesamordnaren.
Inför din anställning kommer du att genomföra en introduktionsutbildning som bland annat innehåller basala hygienrutiner med mera.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning eller annan liknande utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. För det här jobbet krävs det att du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, så att du kan kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt få medicindelegering.
Eftersom ditt uppdrag handlar om att ge service till våra brukare är det viktigt att du kan lyssna in andra och bemöta dem på ett bra sätt. Du behöver även vara bra på att samarbeta med andra. För att trivas i rollen behöver du också vara självgående. För oss betyder det att du tar ansvar för dina uppgifter och kan arbeta självständigt. Du behöver även kunna ställa om och prioritera i arbetet när förutsättningarna förändras.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Varierande
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/64". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns kommun
(org.nr 212000-2544) Arbetsplats
Vindelns kommun, Sociala sektorn Kontakt
Anna Hägglund 0933-14045 Jobbnummer
9478376