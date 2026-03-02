Timvikarier sökes till Oxelösund
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oxelösund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oxelösund
2026-03-02
Vi söker engagerade timvikarier till flera av våra kunder inom Oxelösunds kommun. Våra kunder har varierande funktionshinder och behöver hjälp med sina dagliga aktiviteter. Arbetspassen kan variera och inkluderar dagtid, kvällstid, natt och helger. Hos en av kunderna krävs medicindelegering som man bokar in med sjuksköterska i samband med sin introduktion.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete som personlig assistent. Det viktigaste är att du är lyhörd, flexibel, uppmärksam och tycker om att hjälpa andra människor.
Som personlig assistent kommer du också att vara ansvarig för att föra social dokumentation i samband med dina arbetspass. Det är därför viktigt att du behärskar det svenska språket väl och är bekant med att använda smartphone och dator.
Arbetet som timvikarie kan vara förlagt hos en eller flera kunder. Det finns även möjlighet till mer arbete under sommaren då vår ordinarie personal har semester. Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Erfarenhet inom vården eller från arbete som personlig assistent är meriterande
Erfarenhet av att arbeta med olika typer av hjälpmedel och funktionsvariationer
Goda kunskaper i det svenska språket
Erfarenhet av att använda smartphone och dator Dina personliga egenskaper
Lyhörd och flexibel
Uppmärksam och omtänksam
Empatisk och hjälpsam
Tillförlitlig och ansvarstagande
Som anställd hos oss erbjuds du en meningsfull och givande arbetsmiljö där du får möjlighet att hjälpa andra människor. Vi satsar på att erbjuda våra anställda en kontinuerlig utveckling och vidareutbildning inom personlig assistans.
Om du är intresserad av att arbeta som vikarie hos oss på Carelli Assistans, skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen via deras hemsida.
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
ANSÖKAN
Ansökan görs endast via extern webbplats (följ länk nedan). Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras. Sista ansökningsdag är 2026-02-28 men rekrytering sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9771365