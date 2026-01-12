Timvikarier sökes till Allegio Falköping
Allegio Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping
2026-01-12
Till dig som kanske studerar eller helt enkelt vill lägga upp dina tider själv så det matchar med ditt privatliv söker vi nu just dig som vill jobba som timanställd.
Vi söker dig som vill arbeta inom hemtjänst och bidra till att skapa trygghet och kvalitet i människors vardag.
Du har tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har jobbat inom hemtjänst tidigare.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
KÖRKORT
Vana av digitala system
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Undersköterskeutbildning
Vårdbiträdeutbildning
B-körkort
kan cykla
Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb i en verksamhet som präglas av engagemang, kvalitet och omtanke. Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: dejin@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikariat". Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Storgatan 36 (visa karta
)
521 43 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Falköping Jobbnummer
9677967