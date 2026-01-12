Timvikarier sökes till Allegio Falköping

Allegio Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping
2026-01-12


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping, Skara, Tidaholm, Herrljunga, Skövde eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Allegio Omsorg AB i Falköping, Skövde, Jönköping, Borås, Nacka eller i hela Sverige

Till dig som kanske studerar eller helt enkelt vill lägga upp dina tider själv så det matchar med ditt privatliv söker vi nu just dig som vill jobba som timanställd.
Vi söker dig som vill arbeta inom hemtjänst och bidra till att skapa trygghet och kvalitet i människors vardag.
Du har tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har jobbat inom hemtjänst tidigare.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
KÖRKORT
Vana av digitala system
Kan arbeta både självständigt och i team

Meriterande:
Undersköterskeutbildning
Vårdbiträdeutbildning
B-körkort
kan cykla

Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb i en verksamhet som präglas av engagemang, kvalitet och omtanke. Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: dejin@allegio.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikariat".

Arbetsgivare
Allegio Omsorg AB (org.nr 559019-7975)
Storgatan 36 (visa karta)
521 43  FALKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Allegio Falköping

Jobbnummer
9677967

Prenumerera på jobb från Allegio Omsorg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Allegio Omsorg AB: