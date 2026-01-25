Timvikarier sökes
Stil Assistans AB
Timvikarier personlig assistent
Hej jag söker vikarier som kan hoppa in med kort varsel när mina ordinarie assistenter är sjuk eller behöver vara ledig.
Jag är en äldre kvinna som sitter i el rullstol och bor med min man centralt i Sundsvall i eget hus.
Jag behöver hjälp med vanliga förekommande sysslor i hemmet och personlig omvårdnad.
Mina fritids intressen är blommor, handarbete, matlagning, baka, åka och shoppa, promenader.
Jag kör el rullstolen själv.
Arbetstiden är 08:00-20:00 vardagar och helger.
Du får gärna ha körkort.
KRAV:
Endast kvinnliga sökande.
Du talar och förstår svenska språket mycket bra.
Rökfri.
jag vill att du ska kunna lämna 2 referenser.
Lön:Timlön, individuell lönesättning enligt gällande avtal mellan kommunal/Fremia.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
