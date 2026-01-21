Timvikarier Personlig assistent
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som vikarie inom personlig assistans arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Att arbeta med människor med olika funktionsnedsättningar är ett brett, roligt och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, bemötande, samarbete och uthållighet.
Du kommer att vara våra kunders förlängda arm i vardagen, vilket kan vara att du stödjer dem i olika moment i vardagen så som personlig omvårdnad, delegerade arbetsuppgifter, hushållssysslor och fritidsaktiviteter. Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna och kräver att du använder ett giltigt bank-id.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en utbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och fritidsprogrammet, stödpedagogutbildning, behandlingsassistent eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Tidigare erfarenhet av att jobba med målgruppen är meriterande.
B-körkort, manuell växellåda är meriterande.
Du som söker ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, våga anta nya utmaningar och vill få nya erfarenheter inför framtiden. Du har ett gott bemötande och god förmåga att samarbeta. Du är pålitlig, känner ansvar för dina arbetsuppgifter och kan ta egna initiativ. Du är trygg i att uppgifterna och behoven hos våra kunder kan variera och anpassar dig efter förutsättningar och dagsform.
För att kunna kommunicera och dokumentera krävs goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Vi prioriterar personer med rätt kompetens för verksamheten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att arbeta som vikarie inom funktionsstöd innebär att du bemannar vid korttidsfrånvaro.Anställningsvillkor
Före anställning kommer vi begära ett utdrag från belastningsregistret.
Kils kommun är en rökfri arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Arbetsplats
Kils kommun, Arbete och individ Kontakt
Marie Jonsson 0554-19216 Jobbnummer
