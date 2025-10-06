Timvikarier Omvårdnadspersonal
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier omvårdnadspersonal till hemtjänst, boenden med särskilt stöd, socialpsykiatrin, vård- och omsorgsboenden och personlig assistans.
Hemtjänst:
Inom hemtjänsten arbetar du med att stödja våra kunder i det egna hemmet. Du ingår i ett arbetslag men dina besök hos kunderna gör du oftast ensam. Under dagen förflyttar du dig många gånger mellan dina kunder, vilket görs gående, cyklandes eller med bil.
Vård och omsorgsboende:
Vård- och omsorgsboende kallas även äldreboende. Här bor kunder med somatiska sjukdomar och/eller demenssjukdom. Dina arbetsuppgifter är att under hela dagen stödja och hjälpa kunderna utifrån deras behov. Tillsammans med dina kollegor fördelar ni arbetet för dagen och ni hjälper varandra för att skapa en bra vardag för våra kunder. Du har dina kollegor nära men arbetar ofta ensam med kund.
Boende med särskilt stöd:
Boenden med särskilt stöd kan se olika ut, det kan vara egna lägenheter med en gemensamhetslokal i närheten, eller lägenheter byggda under samma tak med gemensamma utrymmen. Här arbetar du med kunder som har någon funktionsnedsättning eller någon form av psykisk ohälsa. Du arbetar i ett arbetslag men också ensam tillsammans med kund. Du arbetar stödjande och motiverande med kunden för att hen ska ha ett aktivt liv utifrån hens livssituation och önskemål.
Personlig assistans:
Inom personlig assistans arbetar du i kundens egna hem. För att en kund ska beviljas personlig assistans måste personen ha ett omfattande behov av stöd och hjälp i vardagen. Du arbetar för människor i alla åldrar med varierande behov. Varje dag ställs du inför nya erfarenheter och utmaningar tillsammans med dina kunder. Personlig assistans är ofta ett ensamarbete men vissa kunder är beviljade dubbel assistans. Som personlig assistent arbetar du oftast med en eller ett fåtal personer som har insatsen vilket gör att du ofta får en nära relation till kunderna. Varje kund är unik med olika behov och du hjälper kunden med vardagens alla moment.
För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från vår gemensamma värdegrund. Gävle kommuns värdegrund är att vi arbetar med uppdraget i fokus genom kvalité, bemötande och samarbete. Värderingar som uttrycker vår väg för att på bästa sätt tillgodose våra medborgares och kunders gemensamma intressen.Kvalifikationer
Som person är du positiv och känner dig trygg att arbeta självständigt och ta egna beslut. Kvalité, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå fån den i mötet med kunder, anhöriga och varandra.
För att kunna kommunicera med våra kunder och för att dokumentera är god förmåga i det svenska språket i både tal och skrift ett krav. Du behöver ha god teknikvana då våra arbetsverktyg är digitaliserade. Körkort och körvana samt att du kan cykla är ett krav för att arbeta i hemtjänsten. För att arbeta inom boendestöd och personligt stöd krävs manuellt körkort.
För att arbeta i någon av våra verksamheter med inriktning mot barn och ungdomar med särskilda behov krävs att du har tidigare erfarenhet att arbeta med barn med autism eller annan funktionsnedsättning. Du måste också uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser gärna att du har examen från vård-och omsorgsprogrammet, en pågående vård- och omsorgsutbildning eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att arbeta som timvikarie omvårdnadspersonal krävs det att du kan vara tillgänglig minst 50% samt arbeta dagar, kvällar och helger. Vi ser även att du kan arbeta under jul- och nyårsperioden.
Rekrytering sker löpande med möjlighet att arbeta omgående. Bokning av intervjuer sker via mejl, därför är det viktigt att du uppger en giltig mejladress och att du läser dina mejl regelbundet. Vid intervju-tillfälle ska även giltigt legitimation visas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
