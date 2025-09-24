Timvikarier LSS
2025-09-24
Detta arbete passar dig som vill arbeta inom personlig assistans, gruppboende, stödboende och boendestöd och trivs med att arbeta varierande arbetstider inklusive helgarbete alternativt enbart helgarbete om det skulle passa just dig bäst.
Hos oss får du varierande arbetsuppgifter där du är med och skapar en trygghet och en meningsfull tillvaro för våra brukare.
ps. om du aldrig tidigare har arbetat inom vården och inte har utbildning inom området, men vill skapa dig lite kunskap om vad yrket kan innebära så finns det digitala tester att göra på socialstyrelsens hemsida.
När du genomgått testerna får du ett diplom. Du kan, om du vill, ta del av materialet, göra testerna och sedan bifoga diplomen i din ansökan.
Du kommer att
• verka för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalité
• främja en trygg och meningsfull tillvaro där den enskildes behov står i centrum och styr ditt arbete
• dokumentera i specifika verksamhetssystem
• arbeta efter genomförandeplaner
• aktivt delta i arbetet gällande kvalitets- och utvecklingsarbete
• utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation
• samverka i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.
Du måste ha
• god förmåga att uttrycka dig i svenska, i både tal och skrift
• god datorvana.
Det är meriterande om du också har
• undersköterskeutbildning alternativt omvårdnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av liknande uppdrag och kunskap av att arbeta med enskilda individer och med grupper
• B-körkort
Vi vill att du
• har personlig mognad
• är relationsskapande
• är positiv
• är flexibel
• är trygg
• har god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi behöver din ansökan senast den . Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279629-2025-10". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Arbetsplats
Vansbro kommun, Sektor Socialomsorg Kontakt
Enhetschef SoL/LSS
Camilla Carlstein camilla.carlstein@vansbro.se 028175158 Jobbnummer
9523357