Timvikarier boendestödjare - Söderby Gärde 77
Nytida AB / Vårdarjobb / Salem Visa alla vårdarjobb i Salem
2025-10-02
Nu söker vi timvikarierande boendestödjare till vårt team på Söderby Gärde i Salem. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Om Söderby Gärde LSS-gruppboendet Söderby Gärde vänder sig till personer med diagnos inom autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning. Här arbetar personal dygnet runt, året om.
Gruppboendet ligger i en enplansvilla. De som bor hos oss har egen lägenhet med vardagsrum och kök i öppen planlösning, sovrum, stort badrum samt egen uteplats. Lämpligt larm kopplas in vid behov. Gruppbostaden har gemensamma utrymmen för matlagning och samvaro. Villan ligger på en naturtomt och är omgärdad av en trädgård med gräsytor där det också finns en gemensam uteplats.
Närmaste busshållplats ligger 100 meter från boendet och tar dig snabbt och smidigt in till Tumba station eller Salem centrum. Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid och helger.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning och kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Anställningsform: tidsbegränsad anställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: enligt överenskommelse men senast 2025-12-01 Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning.
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Arman Mirzaei arman.mirzaei@nytida.se Jobbnummer
9537220