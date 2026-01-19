Timvikarier Anpassad gymnasieskola
2026-01-19
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhetsområdet gymnasium, har en varierande verksamhet som riktar sig till ungdomar. Våra enheter präglas av god kvalité, närhet och att vi arbetar aktivt för att skapa trygga och berikande möten mellan människorna som finns i verksamheterna. Vårt mål är att våra studerande och deltagare ska lämna utbildningen rustade med möjligheten att välja sin framtid och stolt tänka tillbaka på sin studietid.
Som elevassistent ger du stöd och hjälp till elever så att de ges möjlighet att ta del av skoldagen utifrån individuella behov. Du främjar en skolmiljö med trygghet och studiero, som ger goda förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Detta kan inkludera att stötta elever i dagliga aktiviteter inom den pedagogiska verksamheten, såsom undervisning och raster. Du är en hjälpande länk och har ett nära samarbete med lärare och övrig personal där ni tillsammans arbetar för att ge elever förutsättningar att nå måluppfyllelsen. Dessutom skapar du tillitsfulla relationer och har du god kontakt med elev och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning från barn och fritidsprogrammet alternativt vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
