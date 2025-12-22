Timvikarier Affärsgymnasiet Stockholm
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Vi söker timvikarier till Affärsgymnasiet
Affärsgymnasiet i Stockholm söker nu timvikarier.
Vi söker dig som gillar att arbeta med ungdomar, är en trygg ledare i klassrummet och har lätt för att nå ungdomar. Dina arbetsuppgifter hos oss blir att ersätta ordinarie lärare både med kort varsel eller planerat. Du kommer tillhandahållas färdiga planeringar och ha en kontaktperson till din hjälp.
Arbetet som timvikarie passar utmärkt för dig som exempelvis är högskolestudent eller vill ha ett flexibelt extraarbete emellanåt.
Vi har två program på vår skola: Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning. Vi behöver vikarier i alla ämnen. Särskilt viktiga egenskaper är förmågan att snabbt bygga relationer och tillit, liksom ledarskapsförmåga.
Nyfiken? Hör av dig till Tf. rektor Babak Rahimian Babak.Rahimian@gymnasieakademin.se
så berättar vi mer!
Läs gärna mer om oss på www.affarsgymnasiet.se
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
