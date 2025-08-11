Timvikarie vid behov till förskola
2025-08-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Barnens Hus är en förskola med fyra avdelningar, drivs som ett föräldrakooperativ och har funnits på Ekhagen i Jönköping i över 30 år.
Vi söker dig som är förskollärare, barnskötare eller har annan relevant utbildning och som tidigare har arbetat inom förskola.
Du har en god pedagogisk förmåga och ett positivt, respektfullt förhållningssätt gentemot alla barn.
Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära att du bokas hos oss med kort varsel. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga.
För att kommunicera med barnen behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
För att få arbeta inom en pedagogisk verksamhet måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka 2 veckor.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss på info@barnenshus.nu
och
Varmt välkommen med Din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att behandla barn med Diabetes1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: info@barnenshus.nu Arbetsgivare Barnens Hus i Jönköping Ekonomisk Fören
Kungsängsv 7 (visa karta
)
554 56 JÖNKÖPING Arbetsplats
Barnens Hus i Jönköping Ek Fören Kontakt
Ulrika Sjöholm info@barnenshus.nu 0705557065 Jobbnummer
9453618