Timvikarie till vår vikariepool
Stift Josefinaskolan / Barnskötarjobb / Sigtuna Visa alla barnskötarjobb i Sigtuna
2025-09-18
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Josefinaskolan i Sigtuna
Timvikarie Josefinaskolan
Josefinaskolan är naturskönt placerad mellan Märsta och Sigtuna. Waldorfskolan drivs i stiftelseform och är icke vinstutdelande och rymmer ca 215 elever i klasserna F-9 med ca 30 engagerade medarbetare, som tillsammans bidrar till en lärorik och trygg skola.
Vi utgår ifrån Lgr 22 i kombination med Waldorfpedagogikens kompletterande planeringsverktyg En väg till frihet.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter personer som vill stå på vår vikarielista och som vi kan ringa till vid behov. Det kan handla om allt ifrån enstaka lektioner till lite längre sammanhängande vikariat. Vi delar vår vikariepool med Waldorf förskolan Guldägget.
Skicka in din ansökan, CV och personligt brev, till kansli@josefinaskolan.se
Om du är intresserad av att vikariera på skolan vill vi att du anger inom vilka årskurser och ämnen du är intresserad av att vikariera.
Om du är intresserade av att vikarie på vårt fritidshem anger du det. Samma gäller intresse till förskolan.
Erfarenhet eller utbildning inom waldorfpedagogik ser vi positivt på.
Personliga egenskaper
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare. Flytande i svenska , tal och skrift.
Om detta låter intressant kan vi vara rätt plats för dig. Välkommen med din ansökan! Vi rekryterar fortlöpande.Så ansöker du
Ansök med att skicka in ett CV samt ett personligt brev.
Vi anställer löpande och vid en intervju kommer vi efterfråga ett utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: rekrytering@josefinaskolan.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Stift Josefinaskolan
Rävsta Gård (visa karta
)
195 92 MÄRSTA Arbetsplats
Josefinaskolan Kontakt
Rekryterings ansvarig
Catharina Bennet catharina.bennet@josefinaskolan.nu Jobbnummer
9515344