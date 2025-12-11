Timvikarie till vår härliga 13-åring
2025-12-11
Hej du!
Jag letar efter en personlig assistent som vill arbeta i huvudsak fredagar till söndagar. Tjänstgöringsgraden är ca 20-25%. Jag behöver någon som gillar att vara med där livet händer och som kan skapa trygghet, glädje och stabiltet tillsammans med mig.
Jag är en glad och energifylld tjej. Jag har ett medfött hjärtfel, CP-skada, intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi och CVI, vilket gör att jag behöver extra stöd i vardagen.
Vem är du?
Du är social, varm och har nära till skratt. Du gillar lek och bus- men är också trygg och lugn när det behövs. Vidare är du noggrann och självständig och har mitt bästa i fokus.
Vi kommer lägga stor vikt vid personkemi. Erfarenhet av liknande arbete är en fördel, men inget krav.
Du behöver ha körkort och bil eftersom jag bor i Västerlösa. Du måste också kunna svenska bra, både i tal och skrift.
Det här behöver jag hjälp med:
Förflyttningar, vilket kräver god fysik
Att vara mina ögon när världen blir svår att se
Trygghet om epilepsin bråkar
Att du är lyhörd och kan sätta gränser när det behövs.
Lek, initiativtagande och fantasi (jag älskar påhitt!)
Att möta mig lågaffektivt i svårare stunder
Jag är ett hjärtebarn, så du behöver vara rökfri. Och du måste gilla katter (eller åtminstone inte vara rädd för dem), för de bor här också.
Låter det här som ett jobb där du kan trivas, skratta och göra skillnad?
Då längtar jag efter att få läsa din ansökan
Björkö Assistans AB är ett assistansföretag med kontor i Linköping. Vi finns framförallt i Östergötland.
På Björkö Assistans är det alltid brukarens livskvalité och behov som står i centrum, men vi värnar även om att vara en attraktiv och god arbetsgivare.
Du kommer att vara anställd i Björkö Assistans AB, där din anställning är knuten till brukaren.
Vi följer Vårdföretagarna och Kommunals kollektivavtal för Personlig assistans (bransch G).
