Timvikarie till ung kvinna i Götene
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2026-07-27
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Nu söker vi dig som omgående vill börja jobba extra som personlig assistent! Vi söker dig som vill jobba som timvikarie för att hoppa in vid ordinarie personals frånvaro. Har du möjlighet att fortsätta som timvikarie efter sommaren är det uppskattat då vi tror på att bygga långsiktiga relationer!
Kunden som söker en kvinnlig assistent behöver hjälp och stöttning i sin vardag, du kommer att vara kvinnans förlängda armar och ben och hjälpa henne att kommunicera med andra. Eftersom kvinnan bor i eget hem ingår det även i din roll som personlig assistent att stötta henne i vardagliga uppgifter så som tvätt, städning och matlagning.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, jour natt och helg. Viss del av tiden är dubbelbemanning med två assistenter.
Arbetsplatsen är där kunden befinner sig vilket är bland annat i hemmet, hos vänner, i stallet och på aktiviteter.
Du som assistent har lätt för att samarbeta, är engagerad, ser lösningar och är flexibel. Då kundens vardag innehåller träning av olika slag är det viktigt att du har ett intresse för kroppen och hur den fungerar för att du ska kunna stötta kunden på bästa sätt. Träningen som utförs är bland annat ridning, bassängträning och övningar enligt konduktiv pedagogik. Kvinnan tillbringar viss tid i stallet så det är viktigt att du inte har pälsallergi eller är rädd för hästar.
Vi ser också att du som assistent har öga för detaljer, att du känner in situationer, att du är positiv och trygg.
Du behöver vara flexibel för resor i arbetet då kunden ibland vill åka iväg över en helg eller tränar under en tid på annan ort.
Är detta du? Välkommen med din ansökan! Rekryteringen sker löpande!
Företagsinformation
Move & Walk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Lillhagsparken 8 (visa karta
)
422 60 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Kontakt
Kund- & assistentansvarig
Emma Karlsson emma.karlsson@movewalk.se Jobbnummer
10013413