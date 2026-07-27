Tandläkare och redo att bli klinikchef i Östersund?
Odonti AB / Tandläkarjobb / Östersund Visa alla tandläkarjobb i Östersund
2026-07-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odonti AB i Östersund
, Mark
, Umeå
, Borlänge
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du kombinera kliniskt arbete med ledarskap och verksamhetsutveckling? Nu söker vi en allmäntandläkare som vill bli en del av vårt team, med möjlighet att även axla rollen som verksamhetschef. Här får du en unik chans att påverka både din egen vardag och klinikens framtid.
Arbetsgivare: Praktikertjänst Dental
Ort: Östersund
Roll: Allmäntandläkare
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ledarskap
Övergripande ansvar för verksamheten som verksamhetschef
Mentorskap och handledning inom både klinik och ledarskap
Fast lön initialt med möjlighet till bonus/provision om 1 år (individuell och beroende på erfarenhet)
Tjänstepension (ITP1 eller ITP2 beroende på ålder och lön)
25+ semesterdagar
Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
Individanpassade kurs- och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till delägarskap inom Praktikertjänst
En trygg och välmående klinik med god ekonomi och erfarenhet team
Full tidbok och stabilt patientinflöde
Om dig och rollen
Som tandläkare arbetar du kliniskt med egna patienter och har möjlighet att påverka hur ditt arbete planeras och utformas.
I rollen som verksamhetschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla verksamheten enligt gällande mål och riktlinjer. Du har ansvar för ekonomi, personal, rekrytering och arbetsmiljö samt säkerställer att kliniken följer gällande lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård samt tandvård.
Vi söker dig som:
Känner dig trygg i din yrkesroll och vill fortsätta utvecklas
Är kommunikativ, modig och bygger långsiktiga relationer
Har intresse och engagemang för ledarskap och verksamhetsutveckling
Har god organisationsförmåga och trivs med flera parallella uppgifter
Vi värdesätter särskilt att du är:
Strukturerad – skapar tydliga ramar, planerar och håller struktur även vid stress
Lösningsorienterad – fokuserar på nästa steg, behåller lugnet och tar ansvar
Ambitiös – sätter mål, driver utveckling och tänker långsiktigt
KvalifikationerKrav
Tandläkarutbildning med svensk yrkeslegitimation
Minst 2 års klinisk yrkeserfarenhet
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift pga patientkommunikation och administration/journalföring
Meriterande
Erfarenhet av att leda andra, exempelvis som verksamhetschef och odontologisk ansvarig
Om Praktikertjänst och kliniken
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare med 750 mottagningar från Vittangi i norr till Ystad i söder. Mottagningarna drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst.
På Östersunds Tandklinik arbetar ett sammansvetsat team bestående av en tandläkare (tjänsten avser ersättning), en tandhygienist, tre erfarna tandsköterskor och en receptionist. Gruppen är trygg och välfungerande, med hög kompetens och delegerat arbetssätt.
Kliniken har fyra moderna behandlingsrum, steril, reception, väntrum samt personal- och omklädningsrum. Vi arbetar med Frenda journalsystem, digital röntgen och digital scanning (OPG-rum förberett).
Vi har cirka 2350 aktiva patienter, främst vuxna (cirka 200 barn), och ett stabilt patientinflöde. Arbetsmiljön beskrivs som trevlig och familjär med stark laganda, delaktighet och engagemang.
🚀 Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Praktikertjänst med Odonti.se
👉🏼 Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och PTJ Dental kommer att vara din arbetsgivare.
!!️ Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti 👇🏼Publiceringsdatum2026-07-27Kontaktperson för detta jobb
Jashar Samadi - Ansvarig rekryterare 📧 hej@odonti.se
📞 0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via 👉🏼 Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande.
🎁 Tipsgåva
Känner du den vi söker? Tipsa oss om det här jobbet. Leder ditt tips till en anställning, får du ett presentkort värd 1000 kr i valfri butik! 🎉 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7279741-2118384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
10013401