Stödassistent med teckenspråkskompetens till gruppbostad inom LSS
Stockholms kommun / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-07-27
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Tjänsten är placerad på en av våra gruppbostäder i Hägersten som är en LSS-verksamhet för vuxna personer med medfödd dövblindhet. Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot alla.
Här arbetar stödassistenter, arbetsledare, metodhandledare och en enhetschef. Vårt arbete grundar sig på LSS och Stockholms stads kvalitetsprogram, där stockholmarnas behov och perspektiv står i centrum.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande jobb där utmaningen sitter i att på bästa sätt stötta brukarna och utveckla deras livskvalitet samtidigt som du utgår från varje individs behov, önskemål och förutsättningar. Till hjälp har du engagerade kollegor, en närvarande chef, kompetensutveckling och möjlighet till delaktighet och vidareutveckling av verksamheten.
Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad här och om våra förmåner här.
Din roll
Som stödassistent hos oss kommer du
ge stöd till brukarna utifrån deras behov och i enlighet med upprättad genomförandeplan
föra social dokumentation
ta fram och utveckla arbetssätt som både skapar delaktighet och stödjer brukarnas kommunikation
ta fram och regelbundet se över rutiner, genomförandeplaner och andra viktiga dokument för brukarna
vid behov introducera nya medarbetare samt att handleda praktikanter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
examen från exempelvis barn- och fritid, vård- och omsorg, undersköterska eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig
erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning i en liknande roll
erfarenhet av att arbeta med brukare som kommunicerar med teckenspråk och talat språk
erfarenhet av att dokumentera i digitala system
goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
en liknande roll inom Stockholms stad som visar på att du förstår vår värdegrund och det pedagogiska ramverket
arbete inom socialt stöd eller rehabilitering
arbete med brukare som har syn- och/eller hörselnedsättning.
För att lyckas i rollen har du en kommunikation som är tydlig och anpassad till mottagaren genom exempelvis lågaffektiv bemötande, tydliggörande pedagogik eller AKK. Du kan växla mellan att arbeta självständigt och samarbeta med dina kollegor. Du är flexibel och har lätt för att ställa om efter nya omständigheter samt är professionell och stabil under utmanande situationer. Det är viktigt att du kan bada med brukare och ha god hörsel då arbetet kräver verbal kommunikation med brukare och kollegor.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras före anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Telefonvägen 30, plan 9 (visa karta
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129 04 HÄGERSTEN Arbetsplats
Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Grupp- och service bostäder. Kontakt
tillgänlig från 10 augusti
Fouad Khabout fouad.khabout@stockholm.se 08-50811742 Jobbnummer
10013396