Lagermedarbetare med truckkort sökes i Göteborg!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker en driven lagermedarbetare till vår kund i Göteborg. Är du van vid att arbeta i ett högt tempo och trivs med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik? Då kan detta vara tjänsten för dig.
I rollen kommer du att arbeta i en välfungerande lagerverksamhet där du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett effektivt logistikflöde. Arbetsdagen innehåller en kombination av truckkörning, orderhantering och godshantering, vilket ställer krav på både noggrannhet och flexibilitet.Dina arbetsuppgifter
• Plocka och packa kundorder
• Hantera in- och utleveranser
• Köra truck och transportera gods inom lagerområdet
• Kontrollera och förbereda varor inför leverans
• Bidra till ett säkert, organiserat och effektivt lagerarbete
• Utföra övriga arbetsuppgifter som förekommer inom lagerverksamhetenOm tjänsten
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag
Start: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av lager, logistik eller produktion och som trivs i en praktisk roll med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarstagande, har ett högt säkerhetstänk och arbetar effektivt utan att tumma på kvaliteten.
Som person är du lösningsorienterad, samarbetsvillig och har lätt för att ta egna initiativ när det behövs. Du trivs i en arbetsmiljö där tempot stundtals är högt och ser värdet i att bidra till ett välfungerande team.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller produktionsarbete
• Giltigt truckkort med behörighet A och B
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Praktisk erfarenhet av truckkörning i det dagliga arbetet
• Erfarenhet av orderplock, in- och utleveranser eller godshantering
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
10013395